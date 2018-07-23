Bilgin, Birecik'in Antep'e Bağlanması Haberi Üzerine Özür Diledi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Cumhurbaşkanlığına; Şanlıurfa’ya bağlı Birecik İlçesinin Şanlıurfa’dan alınıp Antep’e verilmesi konusunda açıklamalar içeren yazısının medyada büyük yankı uyandırmasından sonra özür metni yayınladı.
Yanlış Anlama ve Manadan Dolayı Özür DilerizBilgin son açıklamasında;
"Değerli Hemşehrilerim,
Sekreterya Katibinin, yazı ile istenilen talebi, ifade edememiş olmasından dolayı kaynaklanan ve hatalı gönderim yazımızdan kaynaklanan, yanlış anlam ve manadan dolayı, tüm Birecik. Halfeti ve Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizden özür diler, saygılarımı sunarım.
Şanlıurfa'lı olmaktan her zaman onur ve gurur duymaktayım.
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİCİ"
Konu İle İlgili Bir Önceki Habere Ulaşmak İçin Tıklayınız: https://goo.gl/WGd67K
Yorum Yap