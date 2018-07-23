Turgut Özal Parkında Uyuşturucu Madde Atıklarına Rastlandı

Urfa’da Bulunan Parklar Madde Bağımlıları Tarafından Esir Alındı

Parkın Tuvaletinde Enjektör Bulundu

Yaz aylarında gün içinde kavurucu sıcaklara denk gelen Urfalılar akşam serinliğini aileleriyle beraber açık alanda geçiriyorlar. Turgut Özal Parkı da akşam serinliğinde Urfalıların yoğun olarak kullandığı alanlardan bir tanesi…Şanlıurfa merkezde bulunan Turgut Özal Parkı madde bağımlısı gençler tarafından kullanılıyor. kullandıkları maddelerin atıklarının rastlandığı parkta madde atıklarını gören çevre sakinleri emniyetten konuyla ilgili yardım talebinde bulundu.Parkın tuvaletlerini kullanmaya giden Urfalı bir vatandaş gördükleri karşısında hayrete düştüklerini ifade ederek; “Turgut Özal Parkını mesken tutan madde bağlısı gençler var. Parkın tuvaletinde enjektör, serum lastikleri vs... bulunuyor. Emniyet müdürümüzden ricam parklarda sivil polisler her köşe başında mutlaka olmalı. Parklarda sivil polislerin dolaşması da gerekiyor” diyerek emniyet müdüründen ricada bulundular.