Turgut Özal Parkında Uyuşturucu Madde Atıklarına Rastlandı

Urfa’da Bulunan Parklar Madde Bağımlıları Tarafından Esir Alındı
Şanlıurfa merkezde bulunan Turgut Özal Parkı madde bağımlısı gençler tarafından kullanılıyor. kullandıkları maddelerin atıklarının rastlandığı parkta madde atıklarını gören çevre sakinleri emniyetten konuyla ilgili yardım talebinde bulundu.
Parkın Tuvaletinde Enjektör BulunduParkın tuvaletlerini kullanmaya giden Urfalı bir vatandaş gördükleri karşısında hayrete düştüklerini ifade ederek; “
Turgut Özal Parkını mesken tutan madde bağlısı gençler var. Parkın tuvaletinde enjektör, serum lastikleri vs... bulunuyor. Emniyet müdürümüzden ricam parklarda sivil polisler her köşe başında mutlaka olmalı. Parklarda sivil polislerin dolaşması da gerekiyor” diyerek emniyet müdüründen ricada bulundular.
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