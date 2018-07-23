Urfa’da, Emzirme Destek Merkezi Hizmete Girdi

Anne sütü çok kıymetli ve yeri doldurulamaz bir hazinedir. Anne sütü ile beslenmek tüm bebeklerin en doğal hakkıdır. Günümüzde çeşitli sebeplerle formül mama kullanımının arttığı, adeta doğallaştığı görülmektedir. Bu koşullarda emzirmeyi destekleyerek anne sütünün üstünlüğünü ve tartışılmaz faydalarını tekrar hatırlamak gerekmektedir.Anne sütü alan bebeklerde enfeksiyon görülme sıklığı ve özellikle ishal gibi enfeksiyonlara bağlı hastaneye yatış ve ölüm oranları düşüktür. Yapılan çalışmalarda anne sütü ile beslenen bebeklerin zeka seviyeleri formül mama ve diğer yöntemlerle beslenen bebeklere oranlarla daha yüksek bulunmuştur. Obesite gibi pek çok hastalığı beraberinde getiren sorunların, emziren anne bebeklerinde görülme sıklığı oldukça düşüktür. Sindirim sorunları, kabızlık, gaz problemleri anne sütü alan bebeklerde formül mama alan bebeklerden belirgin şekilde azdır. Emziren anne meme kanserinden korunmuş olur. Mucizevi etkileri hala araştırılmakta olan ve her gün yeni bir üstünlüğü tespit edilen anne sütünün yerine aynı özellikte başka bir seçenek koymak mümkün değildir.Emzirme konusunda annelerimizin yeterince bilinçli olmadığı, formül mamaların anne sütünün yerini tuttuğuna, hatta daha üstün olduğuna vurgu yapan reklamların artması ve bu konuda acil destek ihtiyacı olduğu gerçeğinden yola çıkarak fakültemiz Aile Hekimligi AD bünyesinde Emzirme Destek Merkezi ve Relaktasyon Ünitesi hizmete açılmıştır.Merkezimizde annenin emzirmek istediği halde emzirme tekniklerini bilmediği, bebeğine emmeyi tam başaramadığı, çeşitli sebeplerle anne sütünün azaldığı, meme ile ilgili sorunlardan dolayı etkin emzirmenin mümkün olmadığı ve özel durumlarda anne sütünün sağılarak saklanması gerekliliği durumlarına yönelik olarak eğitim ve bakım desteği verilmektedir.Temiz, kaliteli, güvenilir, maddi bir külfet getirmeyen ve son derece sağlıklı olan anne sütüne hakettiği değeri ve desteği vermek adına Emzirme Destek Merkezi ve Relaktasyon Ünitesi olarak Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi B Blok 2.katta hizmetinizdeyiz.