Birecik Antep’e Bağlansın Denildi, Ortalık Karıştı

Önce Fatma Şahin’e Tanıtıldı. Sonra Talep Edildi

Birecik Antep’e Daha Yakın

Siyasi Başarısızlıklarının Üstünü Örtmeye Çalışıyorlar

İşte Birecik Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Saadettin Bilgin’in Cumhurbaşkanlığına gönderdiği o dilekçe;

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin Birecik’in Antep’e bağlanması için gerekli açıklamaları yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazı gönderdi.Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’nın geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı Birecik ve Halfeti gezisinden sonra Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin’in Cumhurbaşkanlığına gönderdiği yazı olay konusu haline geldi.Bilgin’in Cumhurbaşkanlığına gönderdiği yazıda Şanlıurfa’ya bağlı Birecik İlçesinin Şanlıurfa’dan alınıp Antep’e verilmesi konusunda açıklamalar içeriyor.Bilgin; “Birecik Antep’e daha yakın. Herkes resmi işlemleri dışında hastane dâhil bütün ihtiyaçlarını Antep’ten karşılıyor. Bu sebeple Birecik’in Antep’e bağlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederim” dediBilgin’in bu açıklamasından sonra oldukça sert yorumlara maruz kalması şaşırtmadı. Birecik’in Antep’e bağlanması ile amaçlarının ne olduğunu soran vatandaşlar; “Birecik Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı’nın bu isteği siyasi ihtiras ve başarısızlık üzerine örtmekten başka bir şey değil” yorumunda bulundular.