Urfa'nın Üvey Evladı, Konuklu

Öğrenciler Otostop İle Okula Gidiyor

Elektrik Faturasına Para Yetiştiremiyoruz

Yetkililer Neden Sesimizi Duymuyor?

Konuklu Mahalle sakinleri Şanlıurfa’nın kilometrelerce uzak kırsal bir şehrinde yaşıyorlarmış bir hayat sürüyorlar.Merkeze 8 Km uzaklıkta olan Konuklu Mahallesinde Doğalgaz hattı, internet hattı ve şehir içi ulaşım yok.Konuklu Mahallesinde şehir içi otobüs hattı olmadığından dolayı vatandaşlar ulaşım sıkıntısı çekiyor. Ulaşım sıkıntısı çekme konusunda en büyük sıkıntıyı yaşayanlar ise öğrenciler oluyor. Her sabah şahsi aracı olanlar çocuklarını aracı ile bırakıyor, şahsi aracı olmayanlar ise bir şekilde otostop ile bir yerlere ulaşmaya çalışıyor.Mahalleye doğalgaz hattının çekilmemesi ile vatandaşlar hem maddi olarak zarara uğruyor hem de ısınma sorununu yaşıyorlar. Konu hakkında bir mahalle sakini; “Doğalgaz hattının olmaması hasebiyle kışın ısınma yazın ise mutfak ve banyo açısından sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef ki TEDAŞ’ın da malum zulmü üzerine elektrik faturalarına para yetiştiremiyoruz” yorumunda bulundu.Konuklu mahallesinde yaşanan bu temel hizmetlerin olmamasının yanında internet hatlarının da olmadığını dile getiren vatandaşlar; “İnternet olmadığından dolayı bir çok esnaf herhangi bir elektronik cihaz kullanamıyor ve aile bireyleri ihtiyacını gideremiyor.” İfadelerini kullandı.Mahalle sakinleri yaşanan sıkıntıları gerekli mercilere ilettiklerini fakat yetkililerden herhangi bir cevap alamadıklarını ifade ederek, seslerini duyurmak için her yolu deneyeceklerini vurguladılar.