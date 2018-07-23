Bilici, Çokim Ve Çocuk Evlerini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Kabul ve Değerlendirme Birimi ( ÇOKİM) ve Çocuk evlerini ziyaret etti.ASP İl Müdürü Hasan Bilici, ÇOKİM ve Çocuk evlerinde kalan çocukları ziyaret edip, sohbet etti.