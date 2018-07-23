Balıkesir Balya – Kayapınar Barajında Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

DSİ Balıkesir’e yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Balıkesir ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Çalışmaları devam eden Balıkesir Balya Kayapınar Barajının tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 1390 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Temelden 30 metre yüksekliğinde inşa edilen barajda %41 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.

Gövde dolgusu ve dolusavak beton imalatları devam etmekte olan projede 2018 yılı içerisinde gövde dolgusu ve dolusavak beton imalatlarının bitirilerek su tutulması hedefleniyor. Projenin bitmesi halinde bin 390 dekar arazi sulamaya açılacak bölge halkının sulu tarım yapması sağlanacak. Bu sayede ekonomik olarak güçlenmelerine olanak sağlanacak.

Balıkesir Balya Kayapınar Barajının tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile dekar başına 700 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 1 218 000 TL katkı sağlanması hedefleniyor.