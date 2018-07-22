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Bu haber 22 Temmuz 2018 18:10:46 Tarihinde eklenmiştir.

Başarılı Başkan Fatma Şahin,Halfeti’de

Müslüm Yüksel ile birlikte Halfeti ilçesine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ı makamında ziyaret etti.

Başarılı Başkan Fatma Şahin,Halfeti’de

AK Parti Gaziantep’in Şanlıurfalı Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte Halfeti ilçesine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ı makamında ziyaret etti.

Mehmet Saiz Kirazoğlu’nun da ziyaretine eşlik ettiği Başkan Şahin, Halfeti’de yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Albayrak’dan bilgi aldı.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ziyaretle ilgili yaptığı açıklama da ziyaretin çok anlamlı olduğunu belirterek, Fırat’ın iki yakasındaki turizmi bütüncül bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

Albayrak, ziyarette Zeugma, Çekem Köyü, Eski Halfeti ile Rumkale ve Savaşan Köyü ile alakalı Şanlıurfa ve Şanlıurfa’nın rekabetten ziyade iş birliği içinde olmasının önemine değinildiğini de belirtti.

Toplantı da ayrıca turizmle ilgili yapılacak çalışmalarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket edileceğinin de altı çizildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ziyarette iki kentin kardeş şehir olduğunu belirterek, belediyecilik anlamında kısa sürede yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Şeref Albayrak’ı tebrik etti.
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