Eyyübiye Belediyesinden Gençliğe Büyük Yatırım

Eyyübiye Belediyesi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin, her mahalleye spor salonu sloganıyla başlattığı AK Evler Spor Salonları projesiyle binlerce gence ulaştı

Eyyübiye Belediyesi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin, her mahalleye spor salonu sloganıyla başlattığı AK Evler Spor Salonları projesiyle binlerce gence ulaştı.

İlçe sınırları içindeki gençlere yatırım yapmayı sürdüren Eyyübiye Belediyesi, başlattığı Ak Evler projesiyle binlerce gence ulaşıyor. Dezavantajlı bölge olan ilçede gençlerin madde bağımlısı olmasının önüne geçmek için spora teşvik amaçlı hayata geçirilen proje ile binlerce genç, milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişiyor. Gençlerin hem sosyal hem de fiziksel gelişimine katkı sunmak için, profesyonel eğitmenler nezaretinde ilçe genelinde 5 Gençlik Merkezi ile birlikte 30 spor salonunda 10 bin gence, çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor. Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren merkezlerde eğitim gören gençler, bir yandan sportif faaliyetlere katılıp ulusal ve uluslararası arenada şampiyonluklar elde edip ilin başarı çıtasına katkı sunarken, diğer yandan manevi hassasiyetlere sahip eğitmenler tarafından milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak ta yetişiyor. Gençlik Merkezleri haftanın yedi günü08.00-18.00, spor salonları ise haftanın altı günü 14.00- 21.00 saatleri arası faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlik Merkezleri ve Spor Salonlarından faydalanan gençler , kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

Spor salonlarında eğitim gören gençler,” Bu spor salonları sayesinde sportif faaliyetlere katılıyoruz. Aynı zamanda kuran öğreniyoruz. Bizleri çeşitli etkinliklere dahil edip güzel vakit geçirmemizi saplıyorlar. Bizlere bu imkanları sağlayan Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci ve ekibine çok teşekkür ederiz. “