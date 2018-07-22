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Bu haber 22 Temmuz 2018 18:04:19 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalıların Zemzem Ablası Kırsalda

TBMM Genel Kurulunun kısa molasını fırsat bilerek memleketi Şanlıurfa’ya gelen Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, temaslarını kırsalda sürdürdü.

Urfalıların Zemzem Ablası Kırsalda

TBMM Genel Kurulunun kısa molasını fırsat bilerek memleketi Şanlıurfa’ya gelen ve gecesini gündüzünü hemşehrileriyle geçiren Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, temaslarını kırsalda sürdürdü.

Kente gelir gelmez esnaf ziyaretinin yanı sıra AK Teşkilat ile bir araya gelen,  çeşitli toplantılar yapan ve ardından birçok kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek kentin sorunları hakkında fikir alışverişi yapan “Urfalıların Zemzem Ablası” Milletvekili Açanal, temaslarına kırsalda devam etti.

Haliliye kırsalındaki birçok mahalleyi gezerek muhtarlarla ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen  Açanal, sorunları dinledi yerinde çözümler üretti. 
Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’ı mahallelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden muhtar ve mahalle sakinleri, bizzat kendi ayaklarına gelerek sorunlarını yerinde dinleyen ve çözümler üreten Milletvekili Açanal’a teşekkür ettiklerini söylediler.

“Urfalıların Ablası” diye hitap edilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Milletvekili  Zemzem Gülender Açanal ise tüm hemşehrilerine minnettarlık duyduğunu gösterilen sevgiye layık olmaya çalışacağı sözünü verdi. 

Açanal “TBMM genel kurulu kısa bir mola verdi. 3 günde olsa çok özlediğim memleketime gelerek hemşehrilerimle hasret gidermenin mutluluğu içersindeyim. Şanlıurfa’ya iner inmez beni havaalanında karşılayan Urfalılara, beni bağrına basan hemşehrilerime, teşkilatımıza, başta Valimiz Abdullah Erin ve şahsında yerel yöneticilere, belediye başkanlarımıza ve ismini sayamadığımız herkese teşekkürü borç biliyorum. Şanlıurfa hepimizin. Bu kenti birlik ve beraberlik içersinde yönetmek için şahsıma ne düşüyorsa ben hazırım. Kentimizin sorunlarının çözümü noktasında telefonlarım 24 saat açık. Zaten twitter adresimde sabitlenmiş twitte görebilirsiniz “dedi. 

Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’ın TBMM’nin 23 Temmuz Pazartesi bileşimine katılmak üzere bugün kentten ayrılarak Ankara’ya gideceği bildirildi.


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