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Bu haber 22 Temmuz 2018 02:13:57 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Fotoğrafçı Sinem Dişli’den Büyük Başarı

Urfalı Fotoğrafçı Sinem Dişli’nin, Urfa Yakınlarında Bir Tarlada Çektiği "Duman Sütunu" Fotoğrafı, Dünyaca Ünlü New York Times’da Yayınlandı. Dişli, Bu Anı Yakalamak İçin 3 Yıl Uğraştı.

Urfalı Fotoğrafçı Sinem Dişli’den Büyük Başarı

Urfalı Fotoğrafçı Sinem Dişli’nin, Urfa Yakınlarında Bir Tarlada Çektiği "Duman Sütunu" Fotoğrafı, Dünyaca Ünlü New York Times’da Yayınlandı. Dişli, Bu Anı Yakalamak İçin 3 Yıl Uğraştı.

Dünya Gündemi Belirleyen Ünlü New York Times, Bu Hafta Urfalı Fotoğrafçı ve Resim Öğretmeni Sinem Dişli’nin Fotoğrafına Ev Sahipliği Yaptı.

Türkiye’de Aldığı Ödüllerle Adından Söz Ettiren Dişli, Bu Seferde Amerika’da Ödülleri Kovalamaya Devam Ediyor.

Türkiye’de, Resim ve Heykel Alanında 3 Birincilik ve Bir İkinciliği Bulunan Dişli, 2008 yazında burslu olarak OCTET: New York School of Visual Arts‘da (New York, ABD) Atölye Programına Kabul Edildiğinden Beri Hayatına Amerika’da Devam Ediyor

İŞTE DİŞLİ’NİN NEW YORK TİMES’DA YAYINLANAN FOTOĞRAFI   

Urfa, the conservative hometown where I was born, became very rich after a dam was built on the Euphrates River. On the other side of the border, however, in Syria and in Iraq, the dam caused a huge drought.

In this project, I was trying to express that land is one whole thing, with no borders. I was photographing the smoke rising from Turkish fields when they are burned in July.  Suddenly,  sand swept across from the border with Syria, mingled with the smoke and created this pillar. I had been looking for a significant moment like this for three years.

(Doğduğum muhafazakâr memleketi Urfa, Fırat Nehri üzerinde bir baraj yapıldıktan sonra çok zengin oldu. Ancak sınırın diğer tarafında, Suriye ve Irak'ta, baraj büyük bir kuraklığa neden oldu.

Bu projede, bu toprakların sınırsız bir şey olduğunu ifade etmeye çalışıyordum. Temmuz ayında yakıldığında Türk tarlalarından çıkan dumanın fotoğrafını çekiyordum. Birdenbire, Suriye sınırından kuma çarpan, dumanla karışan ve bu ayağı yaratan kum. Üç yıl boyunca bunun gibi önemli bir anı arıyordum.-Çeviri(Translate)

 

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Urfalı Fotoğrafçı Sinem Dişli’den Büyük Başarı
Urfalı Fotoğrafçı Sinem Dişli’den Büyük Başarı
Urfalı Fotoğrafçı Sinem Dişli’nin, Urfa Yakınlarında Bir Tarlada Çektiği "Duman Sütunu" Fotoğrafı, Dünyaca Ünlü New York Times’da Yayınlandı. Dişli, Bu Anı Yakalamak İçin 3 Yıl Uğraştı.
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15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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