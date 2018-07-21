Yerli Tohuma,Urfa Desteği

“Tohuma sadakat, geçmişe ve geleceğe sadakattir. Tohumu anlamak; varlık sebebimizi anlamak, bulunduğumuz noktada ne kadar zengin bir miras, ne kadar çok sorumluluk ve ne kadar umutlu bir gelecek olduğunu fark etmektir” der organik yaşamın babası Victor Ananias. Baktığınızda aslında her şeyin bir tohumla başladığını görürsünüz. Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle orantılı olarak kapitalizmin doymayan midesi tohumları da bozmaya başladı. Hemen herkes sağlıklı bir toplumun kaliteli, temiz tohumlardan üretilen gıdalardan geçtiğini bilir. Ancak toplum olarak tohumlar hakkında bilgi kirliliği içinde yüzüyoruz. Son yıllarda artan yerli, organik ve hibrit tohum kavramlarının tam karşılıklarını bilmiyoruz. Bu konudaki bilgi eksikliğimizin bedelini de hem sağlığımızla hem de ülke ekonomimizle ödüyoruz. İthal edilen, genetiği değiştirilmiş tohumlara karşı son yıllarda ülkemizde yerli tohuma teşvik arttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da bu konudaki çabaları teşvik eden ve destekleyen isimlerin başında geliyor. Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Urfa’da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini geçen hafta Twitter hesabından duyurdu. Şanlıurfa’daki araştırma istasyonunda toprakla buluşan ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini belirten Emine Erdoğan, “Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumlarının bu projeyle ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DE GDO YASAK

Ülkemizde üretilen tüm bitkisel ürünlerin GDO’suz olduğunu vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, ancak tohumlar arasında bilgi kirliliği olduğuna işaret ediyor. Özbey, yerli, hibrit ve organik tohumları şöyle anlatıyor: Halkımız yerli tohumu, sadece atalık dediğimiz, değişime uğramadan nesilden nesile aktarılan tohumlar olarak biliyor. Oysa ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitüleri, bazı ziraat fakülteleri ve içerisinde tohum geliştirme amaçlı Ar-Ge birimi olan yerli sermaye ile kurulmuş şirketlerin geliştirdiklerini yerli tohum olarak bilmeliyiz. Organik tohumlar ise genetik olarak yapısı değiştirilmemiş (GDO içermeyen), sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik özellikte üretilmiş tohumlardır. Özellikle hibrit tohumunu birçok vatandaşımız GDO’lu tohumlarla karıştırıyor. Hibrit tohum, anne ve babanın belli olduğu iki farklı bitkinin melezleme ile birleşerek verim ve kalite yönünden ebeveynlerinden daha üstün oluşturulması için yapılan ıslah çalışmalarıdır. Hibrit tohum kamuoyunda sıkça gündeme geldiği gibi kısır tohum değildir. Hibrit tohumları ekip ürünü aldıktan sonraki sene elde edilen ürünlerin ekiminin yapılması halinde bitkinin kendi genetiğinde olan melezleme yolu ile hibriti oluşturan anne ve babaya geri döner. Bu nedenle verim ve kalitede düşüş olur. GDO’lu tohumda ise bir türe başka bir türden yeni genetik özellikler kazandırılarak, doğal olarak elde edilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılır. Ülkemizde mevzuat gereği GDO’lu tohum üretimi yasaktır.

75 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ

“İnsan sağlığı açısından bakarsak mevzuatlarda üretimi serbest olan ve yetkili kuruluşlarca denetlenip sertifikalandırılan bütün tohumları kullanabiliriz” diyen Özbey, “Atalık tohumlar ve hibrit olmayan geliştirilmiş tohumlar uzun yıllar kullanılabilir. Ancak atalık tohumlar hariç üreticilerimiz 3-4 yılda bir sertifikalı tohum alıp ektikleri takdirde verimlilik ve kalite açısından daha iyi sonuç alırlar. Hibrit tohumlarda ise üreticilerin ekonomik kayıp yaşamaması için sertifikalı hibrit tohumu her sene ekmesi gerekiyor. Yerli tohumlarımız da izni olan kuruluşlarımız tarafından; denetlenerek üretiliyor. Yerli tohumlar burada üretiliyor ve 75 ülkeye de ihracatı yapılıyor” diyor.