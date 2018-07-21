Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 21 Temmuz 2018 23:10:31 Tarihinde eklenmiştir.

Yerli Tohuma,Urfa Desteği

Zira ithal tohumlar bizi en güvendiğimiz tarım alanında dışa bağımlı hale getirebilir.Yerli üretimi teşvik eden projelere bu yüzden dört elle sarılmamız şart.

Yerli Tohuma,Urfa Desteği

“Tohuma sadakat, geçmişe ve geleceğe sadakattir. Tohumu anlamak; varlık sebebimizi anlamak, bulunduğumuz noktada ne kadar zengin bir miras, ne kadar çok sorumluluk ve ne kadar umutlu bir gelecek olduğunu fark etmektir” der organik yaşamın babası Victor Ananias. Baktığınızda aslında her şeyin bir tohumla başladığını görürsünüz. Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle orantılı olarak kapitalizmin doymayan midesi tohumları da bozmaya başladı. Hemen herkes sağlıklı bir toplumun kaliteli, temiz tohumlardan üretilen gıdalardan geçtiğini bilir. Ancak toplum olarak tohumlar hakkında bilgi kirliliği içinde yüzüyoruz. Son yıllarda artan yerli, organik ve hibrit tohum kavramlarının tam karşılıklarını bilmiyoruz. Bu konudaki bilgi eksikliğimizin bedelini de hem sağlığımızla hem de ülke ekonomimizle ödüyoruz. İthal edilen, genetiği değiştirilmiş tohumlara karşı son yıllarda ülkemizde yerli tohuma teşvik arttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da bu konudaki çabaları teşvik eden ve destekleyen isimlerin başında geliyor. Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Urfa’da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini geçen hafta Twitter hesabından duyurdu. Şanlıurfa’daki araştırma istasyonunda toprakla buluşan ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini belirten Emine Erdoğan, “Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumlarının bu projeyle ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı. 

TÜRKİYE’DE GDO YASAK

Ülkemizde üretilen tüm bitkisel ürünlerin GDO’suz olduğunu vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, ancak tohumlar arasında bilgi kirliliği olduğuna işaret ediyor. Özbey, yerli, hibrit ve organik tohumları şöyle anlatıyor: Halkımız yerli tohumu, sadece atalık dediğimiz, değişime uğramadan nesilden nesile aktarılan tohumlar olarak biliyor. Oysa ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitüleri, bazı ziraat fakülteleri ve içerisinde tohum geliştirme amaçlı Ar-Ge birimi olan yerli sermaye ile kurulmuş şirketlerin geliştirdiklerini yerli tohum olarak bilmeliyiz. Organik tohumlar ise genetik olarak yapısı değiştirilmemiş (GDO içermeyen), sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik özellikte üretilmiş tohumlardır. Özellikle hibrit tohumunu birçok vatandaşımız GDO’lu tohumlarla karıştırıyor. Hibrit tohum, anne ve babanın belli olduğu iki farklı bitkinin melezleme ile birleşerek verim ve kalite yönünden ebeveynlerinden daha üstün oluşturulması için yapılan ıslah çalışmalarıdır. Hibrit tohum kamuoyunda sıkça gündeme geldiği gibi kısır tohum değildir. Hibrit tohumları ekip ürünü aldıktan sonraki sene elde edilen ürünlerin ekiminin yapılması halinde bitkinin kendi genetiğinde olan melezleme yolu ile hibriti oluşturan anne ve babaya geri döner. Bu nedenle verim ve kalitede düşüş olur. GDO’lu tohumda ise bir türe başka bir türden yeni genetik özellikler kazandırılarak, doğal olarak elde edilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılır. Ülkemizde mevzuat gereği GDO’lu tohum üretimi yasaktır.

75 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ

“İnsan sağlığı açısından bakarsak mevzuatlarda üretimi serbest olan ve yetkili kuruluşlarca denetlenip sertifikalandırılan bütün tohumları kullanabiliriz” diyen Özbey, “Atalık tohumlar ve hibrit olmayan geliştirilmiş tohumlar uzun yıllar kullanılabilir. Ancak atalık tohumlar hariç üreticilerimiz 3-4 yılda bir sertifikalı tohum alıp ektikleri takdirde verimlilik ve kalite açısından daha iyi sonuç alırlar. Hibrit tohumlarda ise üreticilerin ekonomik kayıp yaşamaması için sertifikalı hibrit tohumu her sene ekmesi gerekiyor. Yerli tohumlarımız da izni olan kuruluşlarımız tarafından; denetlenerek üretiliyor. Yerli tohumlar burada üretiliyor ve 75 ülkeye de ihracatı yapılıyor” diyor.

ÜLKEMİZİN KÜLTÜREL MİRASI

Yerli tohum üretimini görev yaptığı Anadolu’daki köylerde tanıştığı Mehmet Amcalardan, Ayşe Teyzelerden öğrenen tohum üreticisi Engin Yüksel, bitkilere olan merakını emekliliğe ayrıldıktan sonra ilerletmiş. Yüksel, yazlığının bahçesine diktiği birkaç fide ve fidandan sonra ailesine hiçbir kimyasal gübre ve ilaç karışmamış geleneksel tatları yedirmek istemiş. Bu noktadan sonra gelişen serüvenini Yüksel, şu sözlerle anlatıyor: 1990’lı yıllarda çocuklarımın sağlıklı beslenmeleri için kendi çapımda yerli tohumdan üretim yapmaya başladım. Aldığımız sebzelerin birbirlerinin aynısı olup, alışık olduğumuz tatlarda olmaması beni buna teşvik etti. Unutulmaya yüz tutmuş, çocukluğumuzda yediğimiz, nerede o eski tatlar dediğimiz sebzelerin tohumlarını aradım. Bir-üç tohum derken Ocak 2018 itibariyle tohum cinsimiz 458’e ulaştı. Tarım Bakanlığı Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü Tohum Gen Bankasına kaybolmaya yüz tutmuş tohumlardan bir set göndererek gelecek kuşaklara aktarılmasında katkıda bulundum. www.yerlitohum.com web sitesini kurarak geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyorum. 

ÜRETİCİLERE TEŞVİK ŞART

Yerli tohumun aynı zamanda kültürel mirasımız olduğuna da değinen Yüksel, şunları söylüyor: Yerli tohumlar, gelenekler, sanat eserleri gibi ülkemizin kültürel değerleri ve mirasıdır. Korunup geliştirilmeli, çoğaltılmalı ve yurt dışına çıkarılması yasaklanmalı. Çünkü genleri ile oynanıp değişime uğratılabilirler. Bize düşen görev ekicileri aydınlatarak yerli tohumu teşvik etmek ve paramızın yurt içinde kalmasını sağlamak.

MİLLİ TARIM PROJESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü olarak ‘Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri Projesi’ne 2017’nin başlarında başladıklarını ifade eden Özbey, sözlerine şöyle devam ediyor: İlimizdeki kırsal mahallelerimizi ziyaret ettik ve çiftçilerimiz ile görüştük. Görüşmeler sonunda yerli tohumların bilinirliğinin yeterli düzeyde olmadığı ve bazı tarımsal konularda eğitim eksikliği olduğu kanaatine vardık. Yerli tohumların bilinirliğini artırmak için ilgili ürünlerde eğitim destekli ‘Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri Projesi’ni gönüllü önder çiftçilerimiz ile başlattık. Proje çerçevesinde Silivri, Çatalca, Beykoz ve Şile gibi ilçelerde 17 farklı noktada yaklaşık 130 dekar alanda buğday, arpa, silajlık mısır, çeltik (pirinç), ayçiçeği, kanola, aspir, karabuğday türlerine ait birçok yerli tohum çeşitleri ekildi. 2017’de yapılan hasatlar sonucu Silivri ve Çatalca’daki silajlık mısır denemesinde Aga çeşidi 9 tona yaklaşan verimi ile öne çıktı. 2018’de Silivri Büyükkılıçlı ve Çatalca Dağyenice mahallelerinde yapılan buğday deneme ekimi sonucunda Nusrat ve Alada çeşitleri dekara yaklaşık 600 kg’lık verimleri ile ön plana çıktı. Ayrıca Şile’de kimyevi gübre ve ilaç kullanmadan yapılan denemelerde de olumlu sonuçlar alındı. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Tarım Projesi’ çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri Projesi’ kapsamında ilerleyen dönemlerde farklı türlerde ekim ve hasatlarımız sürecek.

YERLİ SAVUNMA SANAYİYLE EŞDEĞER 

Özbey, yerli tohumun ülkemiz için ne ifade ettiğini ise şu sözlerle anlatıyor: Günümüzde ve gelecekte gıda güvenilirliğimizi sağlamak, tarımsal açıdan bağımsız kalmak için yerli tohumların geliştirilmesi ve üretilmesi şart. Yerli savunma sanayi ne kadar önemli ise yerli tohum ve üretimi de bir o kadar önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkemizde tohumluk üretimi yapan yerli ve yabancı kuruluşların 2012’de yaptığı tohumluk üretimi 646 bin 905 ton iken bu rakam 2017 yılında yaklaşık yüzde 50’den fazla artarak 1 milyon 49 bin 366 ton oldu. Ülkemizde yapılan tarımsal üretimlerde kullanılması amacıyla yerli tohuma önem verilmesi yanında geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz tohumların ihraç edilmesi de son derece önemli. Ülkemiz son yıllarda tohum ihracatında da önemli mesafeler kat etti. Ülke olarak tohumluk üretiminde ve ihracatında oldukça büyük yol almaya başladık.   

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Yerli Tohuma,Urfa Desteği
Yerli Tohuma,Urfa Desteği
Zira ithal tohumlar bizi en güvendiğimiz tarım alanında dışa bağımlı hale getirebilir.Yerli üretimi teşvik eden projelere bu yüzden dört elle sarılmamız şart.
Urfalıların Ablası Açanal Sözünde Durdu
Urfalıların Ablası Açanal Sözünde Durdu
TBMM Genel Kurulunun 23 Temmuz Pazartesi gününe kadar verdiği kısa molayı fırsat bilerek soluğu Şanlıurfa’da alan AK Parti Milletvekili Z. Gülender Açanal, verdiği sözde durdu.
Karaköprü’de, Kepçe Faciası
Karaköprü’de, Kepçe Faciası
Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesinde, Dicle Elektrik’in Bünyesinde Bulunan Kepçe, Elektrik Direğine Çarpması Sonucu Telleri Kopardı. Tellerde Bulunan Elektrik, Tehlike Saçıyor.
Hilvan Belediyesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
Hilvan Belediyesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
Hilvan'ın merkez ve kırsal mahallelerinde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında kırsal Hoşin Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme düzenlemeleri devam ediyor.
Urfa’da 2 HDP’li Gözaltına Alındı
Urfa’da 2 HDP’li Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde, Bozova HDP Eski İlçe Başkanı Mehmet Ural ve HDP Parti Üyesi Salih Aslan, Sabah Saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına Alınanların Sorgusu Sürüyor.
Atatürk’e Hakaret Etti. Tutuklanacağını Anlayınca Özür Diledi
Atatürk’e Hakaret Etti. Tutuklanacağını Anlayınca Özür Diledi
Anıtkabir'de Atatürk'e küfreden ve bu anları videoya çeken S.İ. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcışığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada S.İ. hakkında yakalama kararı da çıkarıldığı belirtildi.
Ceceli Mahkemeye Başvurdu, Beni İntizar'dan Koruyun
Ceceli Mahkemeye Başvurdu, Beni İntizar'dan Koruyun
Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar arasındaki ilişki iddiaları üzerine çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı Mustafa Ceceli, bu kez İntizar’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulundu.
Servis Şoföründen 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna, Senden Çocuk Yapacağım, Kremini Al Da Gel
Servis Şoföründen 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna, Senden Çocuk Yapacağım, Kremini Al Da Gel
İstanbul Uğur Mumcu Mahallesinde okul servis şoförlüğü ve bir Avm'nin servisçiliğini yapan sapık yakayı ele verdi.
Dövmesi Var Diye Bıçaklandı
Dövmesi Var Diye Bıçaklandı
Karaman'da dövme yaptığı işyerinin karşısındaki parkta oturan Barış Aybar (34), iddiaya göre "Vücudunda niye dövme var?" diyen 3 kişi tarafından bacağından bıçaklandı.
Urfalıların Klasikleşmiş Kaderi,15 Kişi Yaralandı
Urfalıların Klasikleşmiş Kaderi,15 Kişi Yaralandı
Kaza Dün Gece Saatlerinde Adıyaman-Malatya Karayolunda Bulunan Erkenek Tüneli Girişinde Meydana Geldi. Meydana Gelen Kazada Can Kaybı Olmazken,15 Kişi Yaralandı.
Urfa’da Korkutan Yangın, Engelliler Alevlerin Arasında Kaldı
Urfa’da Korkutan Yangın, Engelliler Alevlerin Arasında Kaldı
Dün Geçe Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine Bağlı Batıkent Mahallesinde Meydana Gelen Yangın, Korku Dolu Anlar Yaşattı. Yangında Can Kaybının Olmadığı Bildirildi.
Pes Dedirten Olay, Timsaha Tecavüz Etti
Pes Dedirten Olay, Timsaha Tecavüz Etti
Akıllara durgunluk veren bir tecavüz iddiası da İstanbul’dan geldi. Hayvanat bahçesi içindeki yuvasından dışarı çıkmayan ve aşırı zayıfladığı gözlenen Nil timsahının, hayvanat bahçesi görevlisi 57 yaşındaki N.K tarafından tecavüze uğradığı tespit edildi.
Yerli Tohuma,Urfa Desteği
Yerli Tohuma,Urfa Desteği
Urfalıların Ablası Açanal Sözünde Durdu
Urfalıların Ablası Açanal Sözünde Durdu
Karaköprü’de, Kepçe Faciası
Karaköprü’de, Kepçe Faciası
Hilvan Belediyesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
Hilvan Belediyesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 27°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:34
Güneş
05:15
Öğle
12:38
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿