Urfalıların Ablası Açanal Sözünde Durdu

TBMM Genel Kurulunun 23 Temmuz Pazartesi gününe kadar verdiği kısa molayı fırsat bilerek soluğu Şanlıurfa’da alan AK Parti Milletvekili Z. Gülender Açanal, verdiği sözde durdu.



Seçmenlerine verdiği vaatler arasında “Farklı Bir Milletvekili Vizyonu Çizeceğim” sözünü vererek, işyerini ve evini Ankara’ya taşımayan Milletvekili Açanal, Şanlıurfalıları Ankara’da değil Urfa’da dinliyor.

Urfalıların Ablası, Hanımefendisi olarak bilinen ve gerek merkezde gerekse kırsalda oldukça sevilen bir siyasetçi olan Zemzem Gülender Açanal’ın bu davranışı, seçmenleri tarafından takdirle karşılandı.

AÇANAL BAHÇELİEVLER ESNAFINI GEZDİ

Seçim çalışmalarının start aldığı 26 Mayıs 2018’de Aday Tanıtım Toplantısının ardından soluğu aldığı ve ayağının tozuyla esnaf ziyaretine ilk olarak başladığı Bahçelievler esnafını bu kez Milletvekili olarak gezen Zemzem Gülender Açanal’ı 20 yıllık esnaf dostları bağrına bastı.



Bahçelievler Mahallesinde işyerlerini teker teker dolaşarak esnaf ziyaretleri yapan Açanal’a sevgi gösterisinde bulunan esnaflar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnafların sorunlarını yerinde dinleyen ve anında çözüm üreten Milletvekili Açanal’ın sözünde durarak vekillikten sonra da dolaşıyor olması esnafın takdirini topladı.

MİLLETVEKİLİ AÇANAL AK TEŞKİLATI ÖNEMSİYOR

2002 yılında AK Parti Şanlıurfa Kadın Kollarını kurmakla görevlendirilen ve büyük özverili çalışmalarıyla “Urfalı Kadınların Siyasete Yer Bulmalarını Sağlayarak” devrim niteliğinde çalışmalar yapan bu yüzden teşkilatın içersinden gelen Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK teşkilatlara büyük önem veriyor.



AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen haftalık olağan kurul toplantısına katılan ve İl Başkanı Bahattin Yıldız ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Milletvekili Z.Gülender Açanal kentin sorunları konusunda yönetim ile istişare toplantısı yaptı. Açanal ayrı gün Haliliye İlçe Başkanlığında yine ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.

AÇANAL, HALİLİYE İLÇE BAŞKANLIĞINDA HALKLA BULUŞTU

Haliliye İlçe Başkanlığında önce ilçe yönetimi ile bir araya gelen Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, daha sonra ise halkın sorunlarını dinledi yerinde çözümler üretti.

AÇANAL’DAN STK, KAMU KURUM VE KURULUŞLARA ZİYARET

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, İŞKUR Müdürü Lezgin Özmen, SGK Müdürü İsmail Ünlü, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek kentin sorunlarını dinleyen ve halkın taleplerini ileten Milletvekili Açanal yaşanan sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

AÇANAL’DAN HASTA ZİYARETİ

Eyyübiye İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastane yönetimine hayırlı olsun diyen Milletvekili Zemzem Gülender Açanal hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ayrıca hasta yakınları tarafından darp edilen Dr Bahattin Ahmet Yalçın’ı ziyaret eden Açanal yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.