Hilvan Belediyesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Hilvan'ın merkez ve kırsal mahallelerinde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında kırsal Hoşin Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme düzenlemeleri devam ediyor.

Merkez ve kırsal mahallelerdeki ulaşımın iyileştirilmesi amacıyla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Hilvan Belediye Başkan Vekili Nusreddin Esen, Fen İşleri Müdürlüğü'ne teknik ekipten bilgi aldı. Düzenleme işlerini yürüten iş ekibiyle beraber kısa bir süre birlikte çalışan Esen, 2018 yılı boyunca üst yapı çalışmalarının devam edeceğini ve yıl sonuna kalmadan 2018 de hedeflenen kapasitenin üstüne çıkacaklarını belirtti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelip taleplerini alan Başkan Vekili, kısa sürede Hoşin Mahallesi'nde mevsimsel şartlara bağlı olarak meydana gelen ulaşım sorunun tamamen biteceğini söyledi.

Esen daha sonra Hilvan Karacurun ve Bağlar Mahallesi'nde altyapıları bitmiş olan sokakların stabilize malzeme serim çalışmalarını inceledi.