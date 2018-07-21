Urfalı Kadah,Göztepe’ye İmzayı Attı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Deniz Kadah ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
32 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.
Deniz Kadah’ın yarın Hollanda kampına katılacağı kaydedildi.
Deniz Kadah Kimdir?Her iki ayağınıda ustaca kullanabilen forvet oyuncusu Deniz Kadah futbol yaşantısına FC Langwedel’de başlamış daha sonra FC Verden 04’e geçmiş, 2005 yılında ise Rotenburger SV’ya transfer olup, 2005-06 sezonunda A takım kadrosunda profesyonel olarak yer bulmuştur.
Hannover II takımından Süper Lig ekiplerimizden Çaykur Rizespor’a oradanda Antalyaspor’a transfer olmuştur.
Deniz Kadah aslen Şanlıurfa Viranşehir’lidir.
Doğum tarihi: 2 Mar 1986
Doğduğu il: Sanliurfa Türkiye
yaş: 32
Boyu: 1,88 m
Uyruğu: Türkiye Türkiye
Almanya Almanya
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: cift ayakli
Oyuncu danışmanı: ARP Sportmarketing
Güncel kulüp: Antalyaspor A.Ş. Antalyaspor A.Ş.
Takıma katılma tarihi: 28 Tem 2016
Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2019
Yorum Yap