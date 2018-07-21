Urfalı Kadah,Göztepe’ye İmzayı Attı

Deniz Kadah Kimdir?

Her iki ayağınıda ustaca kullanabilen forvet oyuncusu Deniz Kadah futbol yaşantısına FC Langwedel’de başlamış daha sonra FC Verden 04’e geçmiş, 2005 yılında ise Rotenburger SV’ya transfer olup, 2005-06 sezonunda A takım kadrosunda profesyonel olarak yer bulmuştur.

Hannover II takımından Süper Lig ekiplerimizden Çaykur Rizespor’a oradanda Antalyaspor’a transfer olmuştur.

Deniz Kadah aslen Şanlıurfa Viranşehir’lidir.

Doğum tarihi: 2 Mar 1986

Doğduğu il: Sanliurfa Türkiye

yaş: 32

Boyu: 1,88 m

Uyruğu: Türkiye Türkiye

Almanya Almanya

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: cift ayakli

Oyuncu danışmanı: ARP Sportmarketing

Güncel kulüp: Antalyaspor A.Ş. Antalyaspor A.Ş.

Takıma katılma tarihi: 28 Tem 2016

Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2019

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor’dan Urfalı Deniz Kadah’ı transfer etti.Göztepe'den açıklamada, Deniz Kadah ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Deniz Kadah ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.32 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.Deniz Kadah’ın yarın Hollanda kampına katılacağı kaydedildi.