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Bu haber 21 Temmuz 2018 14:32:55 Tarihinde eklenmiştir.

Urfaspor’da Sercan, Yuvada Kaldı

Şanlıurfasporumuz geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Sercan Kaya ile 1+1 yıllık yeniden sözleşme imzaladı.Kaya, Bolu kampına katılarak idmanlara başladı.

Urfaspor’da Sercan, Yuvada Kaldı

Şanlıurfasporumuz geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Sercan Kaya ile 1+1 yıllık yeniden sözleşme imzaladı.

Geçen sezon devre arası Şanlıurfaspor'da katılan Sercan Kaya kendini sarı yeşilli renklere bağlayan imzayı attı ve takımın Bolu kampına katıldı.

İmza törenine Şanlıurfaspor futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük ve Basın sözcüsü Murat Şahin katıldı.

Şanlıurfaspor ile yeniden sözleşme imzalayan Sercan Kaya, takımın Bolu kampına katılarak idmanlara başladı.

SERCAN KAYA KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 15 Mar 1988 (30)

Doğduğu il:  TürkiyeIzmir
 
Uyruğu:  TürkiyeTürkiye
 
Boyu: 1,72 m
 
Mevki: Sağ Kanat

Sercan Kaya, 15 Mart 1988’de İzmir’de dünyaya gelen, Türk Milli Takımı’nda ve oynadığı kulüp takımlarında forvet pozisyonunda görev alan futbolcudur.

Sercan Kaya’nın Milli Takım Kariyeri

Sercan Kaya, milli formayı ilk olarak  2008 yılında Türkiye U-20 MilliTakımı'na çağrılarak giydi. Kariyeri boyunca milli formayı 2 kez giyebilme fırsatını buldu.
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