Urfaspor’da Sercan, Yuvada Kaldı

Şanlıurfasporumuz geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Sercan Kaya ile 1+1 yıllık yeniden sözleşme imzaladı.
Geçen sezon devre arası Şanlıurfaspor'da katılan Sercan Kaya kendini sarı yeşilli renklere bağlayan imzayı attı ve takımın Bolu kampına katıldı.
İmza törenine Şanlıurfaspor futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük ve Basın sözcüsü Murat Şahin katıldı.
Şanlıurfaspor ile yeniden sözleşme imzalayan Sercan Kaya, takımın Bolu kampına katılarak idmanlara başladı.
SERCAN KAYA KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 15 Mar 1988 (30)
Doğduğu il: TürkiyeIzmir
Uyruğu: TürkiyeTürkiye
Boyu: 1,72 m
Mevki: Sağ Kanat
Sercan Kaya, 15 Mart 1988’de İzmir’de dünyaya gelen, Türk Milli Takımı’nda ve oynadığı kulüp takımlarında forvet pozisyonunda görev alan futbolcudur.
Sercan Kaya, 15 Mart 1988’de İzmir’de dünyaya gelen, Türk Milli Takımı’nda ve oynadığı kulüp takımlarında forvet pozisyonunda görev alan futbolcudur.
Sercan Kaya’nın Milli Takım Kariyeri
Sercan Kaya, milli formayı ilk olarak 2008 yılında Türkiye U-20 MilliTakımı'na çağrılarak giydi. Kariyeri boyunca milli formayı 2 kez giyebilme fırsatını buldu.
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