Atatürk’e Hakaret Etti. Tutuklanacağını Anlayınca Özür Diledi

Şahsın Yakalanmasına Yönelik Çalışma BaşlatıldıSavcılıktan yapılan açıklamada, “Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
Atatürk’e Hakaret Eden Kız Kendini Böyle SavunduTutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden S.İ. “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim” diyerek kendini savundu.
İşte o Hakaret ve rdından gelen özür videosu;
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