Atatürk’e Hakaret Etti. Tutuklanacağını Anlayınca Özür Diledi

Şahsın Yakalanmasına Yönelik Çalışma Başlatıldı

Atatürk’e Hakaret Eden Kız Kendini Böyle Savundu

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk’e ağır hakaretlerde bulunan ve sosyal medyada büyük tepki toplayan S.İ. adlı genç kız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcışığı soruşturma başlattı.Savcılıktan yapılan açıklamada, “Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden S.İ. “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim” diyerek kendini savundu.İşte o Hakaret ve rdından gelen özür videosu;