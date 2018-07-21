Servis Şoföründen 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna, Senden Çocuk Yapacağım, Kremini Al Da Gel

Elimizde Kanıt Var

Sapık Şoför Hastanelik Edildi

İlkokul ve bir AVM'de servis hizmeti verdiği söylenen servis şoförü kişi 12 yaşındaki çocuğu telefon mesajlarıyla taciz etti. Çocuğa 'Kremini de al gel senden çocuk yapacağım' diyen kişi kendini savunmak için ise 'Ben sapık değilim, bir daha böyle bir hata yapmayacağım' dedi.Evli ve 1 çocuk sahibi olan sapık şoför, mesajlaştığı 12 yaşındaki kızla Aydos ormanında buluşma kararı aldı. 12 yaşında kız çocuğuna tecavüz etmek için ormana gelen sapık şoför, kız çocuğunu beklerken karşısında çocuğun yakınlarıyla karşılaşınca şok oldu.12 yaşındaki kız çocuğunun yakınları olayı saniye saniye görüntüledi. Sapık şoföre hakkını kendi yöntemleriyle veren aile yakınları; “12 yaşındaki bir kıza bütün sapıklıklarını çekinmeden yazan bu aşağılık herife gereken yapıldı. Bu adamı tanıyan, dostluğu olan, işveren vs. herkes ne olduğunu bilsin. Elimizde gerekli ispatlar yazışmalar ses kayıtları mevcuttur.” dedi.Dün akşamdan beri Kartal Eğitim Araştırma hastanesinde yatan sapık şoför linç edildi. Hastaneye kaldırılan sapık şoför tedavisinin ardından emniyete götürülüp hakkında işlem yapılacak.