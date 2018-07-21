Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 21 Temmuz 2018 12:54:35 Tarihinde eklenmiştir.

Son Dakika, İsrail Gazze’ye Saldırdı

İsrail ordusu, bugün Gazze’ye savaş uçakları, tank atışı ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu.

Son Dakika, İsrail Gazze’ye Saldırdı

İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze sınırındaki İsrail askerlerine ateş açıldığını öne sürerek, buna karşılık ordunun Gazze’ye saldırı başlattığını söyledi.

Ordu yetkilisi, İsrail savaş jetlerinin Gazze üzerinde uçmaya devam ettiğini belirtirken, operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Öte yandan ordudan yapılan yazılı açıklamada da jetler ve tanklarla Hamas’a ait olduğu öne sürülen askeri noktalara geniş çaplı saldırı başlatıldığı belirtildi.

Ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze’de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verildi.
 

Netanyahu Genelkurmay karargahında

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze’deki durumu ele almak üzere başkent Tel Aviv’deki Genelkurmay karargahına geçti.
Söz konusu toplantıya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

4 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.
Kaynak: dunya haber

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Son Dakika, İsrail Gazze’ye Saldırdı
Son Dakika, İsrail Gazze’ye Saldırdı
İsrail ordusu, bugün Gazze’ye savaş uçakları, tank atışı ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu.
Firari Hırsız, Hırsızlık Yaparken Kameralara Yakalandı
Firari Hırsız, Hırsızlık Yaparken Kameralara Yakalandı
Şanlıurfa’da Firari Bir Hırsız, Eyyübiye’de Hırsızlık Yaparken Güvenlik Kameralarına Takıldı. İhbar Üzerine Harekete Geçen Emniyet Güçleri, Firari Hırsızı Yakaladı.
Urfa’da 20 Saniyede Yok Artık Dedirten Hırsızlık
Urfa’da 20 Saniyede Yok Artık Dedirten Hırsızlık
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde Bir İş Yerine Giren Hırsız,20 Saniyede İş Yeri Çalışanın Telefonunu Çaldı. Kamera Kayıtlarını İnceleyen Polis Her Yerde Hırsızı Arıyor.
Karaköprü’de Yangın Paniği
Karaköprü’de Yangın Paniği
Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesinde Bulunan Akkoç Konaklarının Elektrik Panosu Yandı.
Bağlarbaşının Korkulu Rüyası Yakalandı
Bağlarbaşının Korkulu Rüyası Yakalandı
Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Devteşti Mahallesinde Geceleri Evlere Girip Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı.
Urfalı’nın Buzağı İle Seyahati Görenleri Şaşırttı
Urfalı’nın Buzağı İle Seyahati Görenleri Şaşırttı
Şanlıurfa’da bir vatandaş buzağı ile seyahat etti.
Urfalı Şehit Ateş,Dualarla Anıldı
Urfalı Şehit Ateş,Dualarla Anıldı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis’te görev yaptığı sırada şehit düşen Şanlıurfalı Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş’in şehadetinin birinci yıldönümü nedeniyle okutulan mevlid-i şerife katıldı.
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Şanlıurfa'da 233 çalıntı motosiklet ele geçirdi
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde güvenlik güçleri tefecilere göz açtırmıyor. İlçe merkezinde iş yerleri ve ikametlerde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan 5 kişi tutuklandığı bildirildi.
Suruçta Kaza Meydana Geldi
Suruçta Kaza Meydana Geldi
Suruç Çadırkent civarında kaza meydana geldi iki aracın kafa kafaya çarpıması sonucu meydana gelen kazada can kaybının olmaması sevindirirken, yaralı olan vatandaşlar da hastaneye kaldırıldı.
Urfa'da Karakolu Bombalayan Teröristler Yakalandı!
Urfa'da Karakolu Bombalayan Teröristler Yakalandı!
Şanlıurfa Valiliği, 15 Mayıs 2018 tarihinde Halfeti İlçesi Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığı’na roketli saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgütü üyesi (3) şahısın yakalandığını açıkladı.
Urfa Polisinden Kaçamadılar,2 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa Polisinden Kaçamadılar,2 Kişi Gözaltına Alındı!
Kovalama sonucu yapılan opersyonla 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Urfalı Kadah,Göztepe’ye İmzayı Attı
Urfalı Kadah,Göztepe’ye İmzayı Attı
Urfaspor’da Sercan, Yuvada Kaldı
Urfaspor’da Sercan, Yuvada Kaldı
Urfa’da 2 HDP’li Gözaltına Alındı
Urfa’da 2 HDP’li Gözaltına Alındı
Urfalıların Klasikleşmiş Kaderi,15 Kişi Yaralandı
Urfalıların Klasikleşmiş Kaderi,15 Kişi Yaralandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
41°C / 26°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:33
Güneş
05:14
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:51
Yatsı
21:23
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿