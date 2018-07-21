Urfalıların Klasikleşmiş Kaderi,15 Kişi Yaralandı

Kaza Dün Gece Saatlerinde Adıyaman-Malatya Karayolunda Bulunan Erkenek Tüneli Girişinde Meydana Geldi. Meydana Gelen Kazada Can Kaybı Olmazken,15 Kişi Yaralandı.Urfa’dan İşçileri Malatya’ya Götüren, Ahmet Ç. Hâkimiyetinde ki Minibüs Tünel Girişinde, Bir Kamyona Arkadan Çarptı. Kazada; İbrahim Halil Çalışkan, Zehra Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Halil Çelik, Güneş Çalışkan, Medine Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Fatma Çalışkan, Ahmet Çalışkan, Gülbahar Çalışkan, Abdulkadir Çalışkan, İsa Çalışkan, Zelha Çalışkan, Hasan Çalışkan Yaralandı.Yaralılar Haber Verilmesi üzerine Olay Yerine Gelen Ambulanslarla, Adıyaman Devlet Hastanesine Kaldırıldı.Yaralıların Sağlık Durumlarının İyi Olduğu Öğrenilirken Kaza İle İlgili Soruşturma Başlatıldı.