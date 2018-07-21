Pes Dedirten Olay, Timsaha Tecavüz Etti

Tecavüz zanlısı 57 yaşındaki N.K, diğer hayvanlara zarar verdiğini öne sürdüğü timsaha 6 ay boyunca 'intikam amaçlı' tecavüz ettiği belirlendi.
Güvenlik Kamerası İle Tespit EdildiKendisine verilen yiyeceği yemeyi reddeden ve sürekli hayvanat bahçesi içerisindeki yuvasında saklanan timsahın aşırı zayıfladığını gören hayvanat bahçesi yetkilileri, timsahın bulunduğu kafese güvenlik kamerası yerleştirdi. Ertesi sabah kamera görüntülerini inceleyen görevliler gördükleri karşısında şoke oldu.
İddiaya göre 25 yıldır hayvanat bahçesinde görevli olarak çalışan gece bekçisi 57 yaşındaki N.K., yanında getirdiği etle beslediği timsahı bayılttıktan sonra ön ve arka ayaklarını bağlayıp tecavüz etti. Tecavüz olayının ortaya çıkmasının ardından görevli N.K hayvanat bahçesi yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı ve şikâyet üzerine polis tarafından gözlatına alındı.
Suçunu İtiraf Etti: İntikam Amaçlı YaptımAsayiş şubesi polislerinin gözaltına aldığı temizlik görevlisi suçunu itiraf etti. Tecavüz zanlısı polise verdiği ilk ifadesinde 'timsahları ceylan, geyik gibi masum ve savunmasız hayvanlara saldırıp yedikleri için sevmediğini, bu nedenle intikam amacıyla tecavüz ettiğini beyan etti. Yaklaşık 6 aydır tecavüz olayının yaşandığı belirtildi.
'Hayvana yönelik cinsel istismar' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen N.K, 4 ay hapis cezası verildi. Zanlının mahkemedeki tutumu nedeniyle 'İyi Hal' indirimi yapıldı ve ceza 2 aya indirildi. Mahkeme zanlının pişman oluğunu belirtmesi üzerine suç işlemeyeceğine kanaat getirerek cezayı erteledi.
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