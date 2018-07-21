Pes Dedirten Olay, Timsaha Tecavüz Etti

Güvenlik Kamerası İle Tespit Edildi

Suçunu İtiraf Etti: İntikam Amaçlı Yaptım

Hayvanlara Yönelik Suçlar 'Kabahat' Değil, 'Ağır Cezalıktır'

Ördek, kedi, köpek, at, tavuk gibi neredeyse her canlının tecavüze uğradığı, canlıları da geçip ayakkabı, damacana, cansız manken, araç egzozu, çiğ etin bile tecavüz mağduru olduğuna ülkemizde akıllara durgunluk verecek bir tecavüz olayı daha yaşandı.Tecavüz zanlısı 57 yaşındaki N.K, diğer hayvanlara zarar verdiğini öne sürdüğü timsaha 6 ay boyunca 'intikam amaçlı' tecavüz ettiği belirlendi.Kendisine verilen yiyeceği yemeyi reddeden ve sürekli hayvanat bahçesi içerisindeki yuvasında saklanan timsahın aşırı zayıfladığını gören hayvanat bahçesi yetkilileri, timsahın bulunduğu kafese güvenlik kamerası yerleştirdi. Ertesi sabah kamera görüntülerini inceleyen görevliler gördükleri karşısında şoke oldu.İddiaya göre 25 yıldır hayvanat bahçesinde görevli olarak çalışan gece bekçisi 57 yaşındaki N.K., yanında getirdiği etle beslediği timsahı bayılttıktan sonra ön ve arka ayaklarını bağlayıp tecavüz etti. Tecavüz olayının ortaya çıkmasının ardından görevli N.K hayvanat bahçesi yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı ve şikâyet üzerine polis tarafından gözlatına alındı.Asayiş şubesi polislerinin gözaltına aldığı temizlik görevlisi suçunu itiraf etti. Tecavüz zanlısı polise verdiği ilk ifadesinde 'timsahları ceylan, geyik gibi masum ve savunmasız hayvanlara saldırıp yedikleri için sevmediğini, bu nedenle intikam amacıyla tecavüz ettiğini beyan etti. Yaklaşık 6 aydır tecavüz olayının yaşandığı belirtildi.'Hayvana yönelik cinsel istismar' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen N.K, 4 ay hapis cezası verildi. Zanlının mahkemedeki tutumu nedeniyle 'İyi Hal' indirimi yapıldı ve ceza 2 aya indirildi. Mahkeme zanlının pişman oluğunu belirtmesi üzerine suç işlemeyeceğine kanaat getirerek cezayı erteledi.Mahkemeden çıkan karara tepki gösteren hayvanseverler, hayvanlara yönelik işlenen suçların sadece bir 'kabahat' olarak görüldüğünü belirterek; “Bu ve buna benzer olaylara neredeyse hiç ceza verilmiyor. Katliamların, işkencelerin, tecavüzlerin önü açılıyor. Bu suçlara karışanlar yarın mutlaka bir başka suça karışıyor. Bunun nedeni de ceza almayacaklarını bilmelerinden kaynaklanıyor, hayvanlara yönelik suç işleyenler ceza kanunu kapsamında yargılanmalı ve ağır cezalar verilmeli” şeklinde tepkilerini ve taleplerini dile getirdiler.