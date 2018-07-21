Urfa Fıstığının Fiyatı Düştü, Çiftçinin Emeği Göz Ardı Edildi

Fıstık Fiyatları Neye Göre Belirleniyor

Fıstık Fiyatlarına Tepkisiz Kalmayalım

Urfa Fıstığı İçin Milletvekillerinden Destek Bekleniyor

Büyük çoğunluğu Urfa’da yetişen fıstık fiyat dalgalanmalarıyla gündeme geldi. Çiftçinin de emeğini hesaba katan satıcılar fıstık satışının açılışını 15 TL’den yapmıştı. Şimdilerde ise Urfa fıstığı 12 TL’ye kadar düştü.Urfa Fıstığının fiyatları tarladan tezgâhlara gelene kadar verilen emek ve giderle beraber olması gereken fiyata satışa sunuluyor. Fakat bu sezon fıstık fiyatlarındaki düşüşte çiftçinin emeği hiçe sayılıyor. Urfa fıstığı, çekirdekten de ucuza satılacak diyen bir vatandaş;“Emeğimiz alın terimiz olan fıstık, bu yıl piyasa açılışında (boz fıstık) 15.tl iken bugün 12.90 tl kadar düştü daha da düşecektir. Bu fiyatları kim neye göre belirliyor.?” diye sordu.Fiyatlardaki düşüşle beraber haksız kazanç elde ediliyor diyen vatandaş; “Bu duruma tepkisiz kalmayalım. Çiftçinin emeği alın teri üzerinden karaborsacılık fırsatçılık yapılıp haksız kazanç elde edilmektedir. Piyasa üç beş karaborsacının elinde haberiniz olsun” yorumunda bulundu.Seçimden önce oy toplamak için kapımıza kadar gelen vekil adayları, şimdinin ise Şanlıurfa Milletvekilleri sesimizi duymalıdır diyen vatandaş;“Bu duruma acilen müdahale edilmesi gerekmektedir. Yoksa fıstık hakikaten çekirdekten ucuza gidecektir.” dedi.