Bedelli Askerlik İçin Akvaryum Balığını Satışa Çıkardı

Satış İlanlarının Başına Bedelli İbaresi Getirildi

Akvaryum Balığını Bile Satışa Çıkardı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Grup Toplantısında bedelli askerlik bekleyenlere müjdeyi verdi. Açıklamadan sonra bazı kişiler gerekli parayı bulmak için kimileri bankaya başvurdu, kimileri de araç ve taşınmazlarını satmak için ilan verdi.Özellikle sosyal medya ve ilan sitelerinde "bedelli için satılık" ibareli ilanlar hızla arttı. Bu durumu fırsata çevirmeye başlayan bazı satıcılar da "bedelli askerlik" için olmasa da ilanlarının başına bu ibareyi getirdi.Satmak ya da kiralamak istediği arsa ya da evi için verdiği ilanın başına "bedelli için" yazanların sayısı da azımsanmayacak ölçüde arttı.Örneğin, mayıs ve eylül aylarında yazlığını kiralamak için ilan veren kişi, "Araba ilanlarında görünce biz de kullanalım dedik" yazısıyla kiracı bulmaya çalıştı.Taşınmaz mallarını bedelli askerlik için satışa çıkaran veya kiraya vermek isteyenlerin yanında çok ilginç ilanlar taşınır mallarını satma girişiminde bulunanlar da oldu. Aralarında deri ceketten, bilgisayar ve son model cep telefonlarına kadar her türlü eşya satışa çıkarıldı. Bunların arasında en ilginç olanı ise akvaryum balığı.Antalya’da yaşayan bir vatandaş bedelli askerlik için akvaryumundaki 200 yavru balığını bedelli askerlik parası için 4 bin TL’den satışa çıkardı.