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Bu haber 21 Temmuz 2018 09:05:01 Tarihinde eklenmiştir.

193 Bin Tl'lik Tuvalet Törenle Açıldı

Yalova'da, Dünya Tuvalet Birliği (WTA) hibesiyle yaptırılan 193 bin TL'lik tuvaletin açılışı törenle yapıldı.

193 Bin Tl'lik Tuvalet Törenle Açıldı

Doğu Sahil Bandı'nda gerçekleştirilen açılışa Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilciler katıldı.

Toplam 41 metrekare olan ve 193 bin liraya mal olan tuvaletin içinde bay-bayan ve engelli olmak üzere üç kabin ve ayrıca bebek bakım odası bulunuyor.

 

Göney Kore’deki Tuvalet Müzesini Görselerdi


Törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, açılışını yaptıkları tuvaletin kentte siyaseten kullanıldığını, eleştiri konusu edildiğine vurgu yaparak şöyle dedi:

"Bu doğru bir yaklaşım değildi. Eğer Güney Kore'deki kardeş şehrimiz Suwon'a gidip de orada bulunan tuvalet müzesini görselerdi böyle düşüncelerde olmayacaklarına inanıyorum. Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsedim. Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon Belediye Başkanı'na Suwon Parkı'nı gezdirirken, 'Buraya bir tuvalet yapalım' teklifi geldi. Biz de bu konuda yapılan teklifi geri çevirmenin doğru olmayacağını düşünerek kabul ettik. Çünkü Suwon kenti WTA üyesi olan bir belediye. Lokasyon olarak bize o parkı teklif etmişti. O bölgede bir tuvalet olduğu için, bu sahil bandını kendilerine önerdik. Çünkü burası en önemli noktalardan birisi. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız gerektiği gibi eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve bizde ‘Temizlik imandan gelir' diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız."


 
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