Urfa’da HDP’li Başkan Serbest Bırakıldı

Çarşamba Günü Adliyeye Sevk Edilen Bozdal, Adli Kontrol ve Yurt Dışı Yasağının Ardından Serbest Bırakıldı.
Bozdal’ın Serbest Bırakılma Haberi Sosyal Medya Üzerinden Bildirildi. HDP Eyyübiye İlçe Örgütünün Facebook Hesabından Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi; İlçe Eş başkanımız Sayın Ömer Bozdal 13.07.2018 tarihinde ev baskını ile gözaltına alınmıştı. Bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kedisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Bozdal, 30 Temmuz 2017 Tarihinde Eyyübiye İlçe Başkanlığına Seçilmişti.
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