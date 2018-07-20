Urfa’da HDP’li Başkan Serbest Bırakıldı

Bu haber 20 Temmuz 2018 19:21:44 Tarihinde eklenmiştir.

Geçtiğimiz Haftalarda, Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alınan HDP Eyyübiye İlçe Başkanı Ömer Bozdal, Yurt Dışı Yasağının Ardından Serbest Bırakıldı.Çarşamba Günü Adliyeye Sevk Edilen Bozdal, Adli Kontrol ve Yurt Dışı Yasağının Ardından Serbest Bırakıldı.Bozdal’ın Serbest Bırakılma Haberi Sosyal Medya Üzerinden Bildirildi. HDP Eyyübiye İlçe Örgütünün Facebook Hesabından Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;Bozdal, 30 Temmuz 2017 Tarihinde Eyyübiye İlçe Başkanlığına Seçilmişti.