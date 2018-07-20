Dolar Hacıları Da Vurdu

2018’de Türkiye’den 80 Bin Kişi Hacca Gidecek

Dolar Artışı Hacıları Da Vurdu

5 Yıldızlı Hac Seyahati Ne Kadar?

Ekonomideki dalgalanma Haccı da vurdu. Hacca gidenlerin sayısı değişmedi ama tercihler ucuzladı. Hac görevini yapmak isteyen insanlar uygun turlardan yana tercih hakkını kullanıyorlar.Bu sene Türkiye’den 2 milyon 220 bin hacı adayı başvuru yaptı. Yapılan kura çekimiyle 80 bin kişi Hacca gitmeye hak kazandı. İlk hacı grupları da Mekke’ye doğru yola çıktı bile.İslam’ın 5 şartından biri olan Hacca gitme görevini yerine getirmek isteyen Müslümanların cebinden yüklü miktarda para çıkıyor. Çünkü turlar, Hacca gitmek isteyenleri döviz üzerinden götürüyor.Geçen sene 7 bin dolar üzerinden hacca gidenlerin sayısı 250 iken, bu sene bu sayı 100’e düştü.Döviz kurunun artmasıyla tur fiyatlarında da artış meydana geldi. Hal böyle olunca en düşük Hac fiyatları 11 bin Dolar yani yaklaşık 53 Bin TL oldu. Daha uygun bir fiyat isteyen hacı adayları istediklerine ulaşamayınca taleplerini de geri çekmek zorunda kaldı.5 yıldızlı otellerin Kâbe manzaralı odaları ve klimalı çadırlarda Hac vazifesini yerine getirmek isteyenler ise bu isteği tam 100 Bin TL. Geçen sene en lüks Hac umre seyahati 11 Bin Dolar iken bu sene, en lüks hac umre seyahati 20 bin Dolar oldu. Rakamlar artınca hacı adayları en ekonomik seçeneklere yönelmek zorunda kaldı.