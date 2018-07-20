Dolar Hacıları Da Vurdu

2018’de Türkiye’den 80 Bin Kişi Hacca GidecekBu sene Türkiye’den 2 milyon 220 bin hacı adayı başvuru yaptı. Yapılan kura çekimiyle 80 bin kişi Hacca gitmeye hak kazandı. İlk hacı grupları da Mekke’ye doğru yola çıktı bile.
İslam’ın 5 şartından biri olan Hacca gitme görevini yerine getirmek isteyen Müslümanların cebinden yüklü miktarda para çıkıyor. Çünkü turlar, Hacca gitmek isteyenleri döviz üzerinden götürüyor.
Dolar Artışı Hacıları Da VurduGeçen sene 7 bin dolar üzerinden hacca gidenlerin sayısı 250 iken, bu sene bu sayı 100’e düştü.
Döviz kurunun artmasıyla tur fiyatlarında da artış meydana geldi. Hal böyle olunca en düşük Hac fiyatları 11 bin Dolar yani yaklaşık 53 Bin TL oldu. Daha uygun bir fiyat isteyen hacı adayları istediklerine ulaşamayınca taleplerini de geri çekmek zorunda kaldı.
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