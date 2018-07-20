Milyondolarlık Fatih Oflaz, Öz Kızına Tecavüzden 19 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Oflaz İddiaları Kabul Etmedi

Mahkeme Adli Tıp Raporunu Dikkate Aldı

Fatih Oflaz Kimdir?

Fatih Oflaz , Milyonlarca dolarlık servete sahip, aralarında televizyon kanallarının da bulunduğu 17 şirket ve yüzlerce çalışanı olan bir iş adamı. Oflaz, kızı tarafından istismarla suçlanıp yargılandı.Genç kız mahkemede verdiği ifadede; “7,5 yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım” dedi. Genç Kız bu korkunç travma nedeniyle iş adamı Fatih Oflaz’ın kızı intihara teşebbüs edip, yıllarca psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti.Fatih Oflaz kendisine yöneltilen suçu kabul etmeyip eşi ve kızının kendisinden 10 milyon dolar istediğini, şantajı kabul etmeyince kendisine iftira atıldığını öne sürdü.Mahkeme 2 yıllık yargılama sürecinin ardından tanık ifadeleri ve adli tıp kurumunun verdiği raporu dikkate alarak Fatih Oflaz’ın birden fazla kez çocuğunu istismar ettiği kararını verdi. Önce 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sonra da o cezayı sabıkası bulunmadığı için 18 yıl 9 aya indirdi.Yargı süreci tamamlanana kadar İş Adamı Fatih Oflaz’a yurtdışına çıkma yasağı ve adli kontrol uygulama kararı verildi. Bu karardan sonra Oflaz’ın İspanya’ya yerleştiği de diğer iddialar arasında.Aslen Yugoslavya göçmeni olan Fatih Oflaz günümüz itibariyle 16 adet tematik kanal şirketleri bünyesinde yer alan şirketin sahibidir. Aralarında SciTech Tv, On adet sinema kanalı, Eurosport Türkiye, Eurosport 2 Türkiye ve HD spor kanalları, çocuk kanalı Kidz ve BBC HD gibi kanallar bulunmaktadır.2016 senesinde dünyanın en fazla izlenmekte olan kadın kanalı Lifetime'un Türkiye versiyonunu yayına alınmasında başrol oynamıştır.