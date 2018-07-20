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Bu haber 20 Temmuz 2018 15:19:09 Tarihinde eklenmiştir.

Milletvekili Açanal, Şutso’da Turizm İstişare Toplantısı’na Katıldı

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Z.Gülender Açanal, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salon’unda gerçekleşen Turizm İstişare Toplantısı’na katıldı.

Milletvekili Açanal, Şutso’da Turizm İstişare Toplantısı’na Katıldı

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Z.Gülender Açanal, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salon’unda gerçekleşen Turizm İstişare Toplantısı’na katıldı.

Turizm İstişare Toplantısı, Milletvekili Z.Gülender Açanal’ın yanı sıra ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mustafa Direkçi, Ş.Müslüm Korkmaz, Meclis Üyesi Metin Baydar, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Aydın Aslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Necmi Karadağ ile turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da turizm alanında yapılan çalışmalar, turizm sektöründeki sorunlar ve çözüm önerilerin konuşulduğu toplantıda, 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe ile ilgili tanıtım ve vizyon çalışmaları, Balıklıgöl çevre düzenlemesinin mevcut durumu, arkeoloji ve mozaik müzelerinin durumları, Şanlıurfa gastronomi turizminin ve kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş’nin vizyon çalışmaları, uçuş sefer sayıları ile ilgili konular üzerinde duruldu.

Sektör temsilcilerinin istek ve taleplerinin de alındığı Turizm İstişare toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

 

 
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