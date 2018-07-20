Eyyübiye Belediyesi Fakir Fukaranın Yanında

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların sesine kulak veriyor. Kimi zaman ev kirası, beyaz eşya, kimi zaman da gıda

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri,imkanlar dahilinde yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koşuyor. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışan Eyyübiye Belediyesi, durumu iyi olmayan ailelere çeşitli yardımlarda bulunuyor. Kurulduğu ilk günden itibaren Başkan Ekinci’nin talimatlarıyla fakir fukaraya yardım elini uzatan Eyyübiye Belediyesi, vatandaşın yüzünü güldürüyor. Eyyübiye Belediyesi yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarıyla bir bir ilgilenen Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların eksikliklerini tespit ederek gidermeye çalışıyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de vatandaşa dokunan Eyyübiye Belediyesi ekipleri,merkez ve kırsalda yaşayan ailelere kimi zaman Buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, vantilatör ve televizyon yardımında bulunurken kimi zaman da ailelerin aylık gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde vatandaşa yardım elini uzatıyor.

Beyaz eşya yardımı yapılan aileler adına konuşan Yediyol Mahalle Muhtarı Abdullah Kara,”Eyyübiye belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerek merkez gerekse kırsal mahallelerinde yaptığı yardımlardan dolayı başta Belediye başkanı Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Eyyübiye Belediyesi yetkilileri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği bu tür yardımların devam edeceğini belirtti.