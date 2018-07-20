Şutso’da Ukrayna Yatırım Fırsatları Anlatıldı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Ticaret ve Ekonomi Kulübü işbirliğinde organize edilen “Türkiye Ukrayna Mevcut Yatırım İmkânları ile Şanlıurfa Ukrayna Arasında Karşılıklı Ticaret” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ankara Büyükelçiliği Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkâtibi İgor Varaksin, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri C.Asuman Yazmacı, Selçuk Karakuş, Mustafa Direkçi, Ş.Müslüm Korkmaz, Meclis Üyeleri Metin Baydar, Ömer Yiğit, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Ticaret ve Ekonomi Kulübü Başkanı Mehmet Ulutaş ile yatırımcı ve işadamları katıldı.

Açılış konuşmalarını Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’nın yaptığı toplantıda, Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkatip İgor Varaksin, ülkesinin yatırım fırsatlarını katılımcılara aktardığı bir sunum gerçekleştirdi. İgor Varaksin Ukrayna ülke ekonomisinde en önemli sektörlerin, sanayi, madencilik, enerji, tarım ve ulaşım sektörleri olduğunu vurguladığı sunumunda, Ukrayna’nın başlıca ithalat ürünlerinin; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik alet ve cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, plastikler ve mamulleri, siyah metaller, kâğıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya, muhtelif kimyasal eşya, demir veya çelikten eşyalar olduğunu söyledi.

İgor Varaksin sunumunda “Tarım arazilerinin uzun vadeli kiralanması yoluyla özellikle mısır ve ayçiçeği yetiştirilmesi ve ihraç edilmesi mümkündür. Ayrıca tarımla ilgili diğer alanlarda da modernizasyon ve yeniden yapılandırma faaliyetleri çerçevesinde her türlü yabancı yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat, inşaat malzemeleri, kimya, tekstil, elektrik ve elektronik, kauçuk gibi alanlar işbirliği yapılabilecek sanayi dallarıdır. Ukrayna; makine imalatı ve bilimsel araştırma konusunda ciddi bir potansiyele sahiptir. Know-hov gelişmiş teknolojik ekipman ve bilgi teknolojileri konusunda Ukrayna’da gelişmiş bir altyapı söz konusudur” dedi.

Toplantının akabinde Büyükelçi Andrii Sybiha ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile Ticaret ve Ekonomi Kulübü Başkanı Mehmet Ulutaş’a, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ise Büyükelçi Andrii Sybiha’ya günün anısına hediye takdiminde bulundu. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.