Karacadağ Ajansından, Harran’a 1 Milyon TL

Karacadağ Kalkınma Ajansı Nedir, Ne İş Yapar?

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Dün Açıklanan, Mali Destek Programına Göre, Harran’da Bulunan Anasıflarına Yaklaşık Olarak 1 Milyon TL Destek Sağlanacak.İşte Harran’da Destek Verilecek Olan Ana Okulları;5449 sayılı Kanunla kurulan Kalkınma Ajansları, bölgesel gelişme ve kalkınmayı gerçekleştirmede “yerelliği” ve “iyi yönetişimi” esas alan yeni bir model sunmaktadır.Kalkınma Ajanslarının temel kuruluş gerekçesi, “bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda uygulayacak kurumsal bir mekanizmanın geliştirilmesi”dir. Kalkınma Ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal yapılardır.