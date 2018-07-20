Hoşin Mahallesi'nde Kilitli Parke Taşı Çalışması

Yapılan çalışmalar kapsamında kırsal Hoşin Mahallesi'nde devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını inceleyen Hilvan Belediye Başkanı, 2018 yılı programındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz dedi.

Çalışmaları sürdüren Hilvan Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle beraber yapılan çalışmaları değerlendiren Bayık 'Daha önce belediyemize intikal etmiş talepler doğrultusunda programa aldığımız köy içi yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, stabilize ve kilitli parke taşı olmak üzere ihtiyaca göre devam eden çalışmalar içerisinde Hilvan'ın en kadim yerleşim yeri olan Hoşin mahallemizde başlattığımız ve devam eden kilitli parke taşı çalışmalarıyla mahallenin çehresini değiştiriyoruz. Aynı şekilde kısmi altyapı eksikliği olan ve nüfus yoğunluğunun daha az olduğu kırsal mahallelerimizde de köy için stabilize çalışmalarında büyük mesafe kat ettik. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerle sürdürülen 2018 yılı çalışma ve hizmet programıyla yıl sonuna varmadan hedeflerimizin üstüne çıkmayı planlıyoruz' dedi.