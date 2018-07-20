Beşir Derneği, İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlar Arasında Yer Aldı

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edildi. Bu doğrultuda, belirli nitelikleri taşıyan tüzel kişilerin izin almaksızın yardım toplayan kuruluşlardan sayılması sağlandı.

İlgili kurumların ‘Kamu Yararına Çalışan Dernek’ olarak hizmet ettiklerini gösteren belgeleri, faaliyet raporları, toplanan yardımların nerelerde harcanacağını ifade eden resmi evraklar ve yetkili kurulun konuyla ilgili kararı çerçevesinde Beşir Derneği de ‘İzin Almadan Yardım Toplama’ hakkına kavuştu. Türkiye’deki 113 bin 229 faal dernek arasından sadece 22 tanesinin bulunduğu listede, bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerle kamu yararına çalışan uluslararası insani yardım organizasyonu olduğunu belgeleyen Beşir Derneği, tüm insanlık adına her geçen gün biraz daha büyüyor ve güçleniyor.

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirdiği kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu alınan kararla ‘İzin Almadan Yardım Toplama’ hakkı tanınan Beşir Derneği, bu sayede daha hızlı ve efektif hareket edebilecek.

Bu kapsamda Beşir Derneği, Türkiye’de ve dünyada yapacağı insani yardım çalışmalarına daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde devam edecek ve izin süreçleriyle vakit kaybetmeden mazlum coğrafyaların yaralarını erkenden sarabilecek.