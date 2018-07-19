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Bu haber 19 Temmuz 2018 23:18:35 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Karadaş’tan Başsağlığı Mesajı

Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetmiş,5 Kişi İse Yaralanmıştı. Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş Kaza İle İlgili Başsağlığı Mesajı Yayınladı.

Başkan Karadaş’tan Başsağlığı Mesajı

Geçtiğimiz Günlerde, Urfa-Diyarbakır Yolunda Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetmiş,5 Kişi İse Yaralanmıştı. Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş Kaza İle İlgili Başsağlığı Mesajı Yayınladı.

Başkan Karadaş Başsağlığı Mesajında Şu ifadelere Yer Verdi;

‘Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu Üzeri Yaşanan kazada hayatını kaybeden meslektaşımız ve yanındaki yolcuya Allah'tan rahmet diler.Yakınlarına Sabır Diliyorum.’
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Başkan Karadaş’tan Başsağlığı Mesajı
Başkan Karadaş’tan Başsağlığı Mesajı
Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetmiş,5 Kişi İse Yaralanmıştı. Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş Kaza İle İlgili Başsağlığı Mesajı Yayınladı.
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