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Bu haber 19 Temmuz 2018 22:56:38 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakale Belediyesi'nden Örnek Hizmetler

30 Mart 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde 19 bin 030 oy alarak AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Abdulhakim Ayhan yaptığı çalışmalar ile Akçakale’ye önemli tesisler kazandırdı.

Akçakale Belediyesi'nden Örnek Hizmetler

30 Mart 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde 19 bin 030 oy alarak AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Abdulhakim Ayhan yaptığı çalışmalar ile Akçakale’ye önemli tesisler kazandırdı.

Modern Belediye binası


GAP’ın merkezi Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de Eski Belediye Binası ihtiyaca cevap vermiyordu. Eski cezaevinin yerine 4 bin 600 m2 alan üzerine yapılan ve her katı 1200 m2 olmak üzere +3 kattan oluşan hizmet binası tamamlanarak Akçakale halkına hizmet vermeye başladı.Binada engelli vatandaşlarda düşünüldü. Binada toplantı salonu ise önemli bir ihtiyacı giderecek.

Diğer ilçeleri kıskandıran Kültür Merkezi


 Akçakale Kültür Merkezi ise farklı salonları ile bir çok ilde bulunmayan modern bir kültür merkezi konumunda bulunuyor. 5 bin m2 alan üzerine inşa edilen her katı 1.450 m2 olmak üzere 3 kattan oluşan kültür merkezinde 3 bin 550 m2 çevre ve yeşil alanı bulunuyor. Kültür Merkezinde evlendirme memurluğu, nikah salonu,2 adet cep sineması, 20 kişilik atölye ve derslikler ve ilçedeki en büyük esikliği bulunan 750 kişilik toplantı ve konferans salonu bulunuyor. Kültür merkezi engelsiz bir kültür merkezi olma özelliğini kapsıyor.

Kreş ile memurlar Akçakale’de ikamet edecek


Akçakalede görev yapan ancak Şanlıurfa’da ikamet eden memurların Akçakale’de ikamet edebilmeleri için Çocuk kreşi yapılarak hizmete girdi. Anneler için yapılan kreş 1600 m2 alan üzerine 500 m2 bina oturumu ve 3 kattan oluştu.kreşte tiyatro salonu, oyun odaları, uyku odaları, faaliyet odaları, müzik odası, top havuzu ve trambolin bulunuyor.

Yüzme havuzu ile genç sporcular yetişecek


Hava sıcıklığının yazın 50 derecenin üstünde olduğu Akçakale’de modern, hijyenik  spor ve yüzme havuzu tamamlanarak hizmete girdi. Bu yüzme havuzu ile genç sporcularında yetiştirilmesi amaçlanıyor. Sembolik 3 lira giriş ücreti ile tüm Akçakaleliler yüzme havuzundan istifade edebilecek.

Köy ve mahallere taziye evi ve çok amaçlı salonlara kavuştu


Akçakale Belediyesi dinlenme tesisleri ise ilçeye gelen konukların ve misafirler başta olmak üzere tüm halkın istifade edebileceği modern bir tesis olarak begeni topladı. Akçakale ilçesinde sokak zemin ve yer döşemeleri ile ilçe tozdan ve topraktan kurtuldu. Akçakalede modern yol ve kaldırımlar ile adete değişime uğradı. Akçakale Belediyesi araç parkını da güçlendirerek Akçakale halkına başta temizlik olmak üzere alt yapıda önemli hizmetleri kendi imkanları ile yapmaya başladı.114 mahalleye 181 taziye evi ve çok amaçlı salon gerçekleştirildi.Akçakale Belediyesi kendi kaynakları Yenimahallede ihtiyaç duyulan Süleymanşah Camii ve çok amaçlı salon ve kuran kursunu yaptı.

Ayşenur Ayhan Akçakaleli kadınları yalnız bırakmıyor


Suriye’de iç savaş nedeni ile binlerce Suriye’linin de yaşamını sürdürdüğü Akçakale’de halkın Belediye hizmetlerinden memnun olduğu gözlemlendi. Akçakale Belediye Başkanın eşi Ayşenur Ayhan ise ilçedeki bayanların iş sahibi olmaları, sorunlarının çözümü ve fakir ve muhtaç olanları tespit ederek yardım yapılmasını sağlıyor. Yaşlı, engelli, çocuk demeden tüm sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerde bulunuyor.

Göreve Akçakale’ye  hizmet etmek için geldik


Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan Şanlıurfa Gazetesine yaptığı açıklamada; Akçakale sınır ilçemiz.unutulmuş bir ilçe. İller Bankası ve belediyenin öz kaynakları ile Belediye hizmet binası, Kültür Merkezi,  spor ve yüzme havuzu, kreş, ilçede yapılan hizmetleri gerçekleştirdik. Hedeflediğimiz ve projelendirdiğimiz projeleri de gerçekleştireceğiz. Şeffaf,ulaşılabilir ve hesap verebilirlik içersinde halka hizmet hakka hizmet şuuru ve bilinciyle mesai merfumu demeden Akçakaleyi yarınlara çok daha güçlü kent haline getirmeye gayret gösteriyoruz.dedi.
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Akçakale Belediyesi'nden Örnek Hizmetler
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