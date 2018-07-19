Urfa Barosu Konuyu AİHM’e Taşıdı

Bu haber 19 Temmuz 2018 21:20:24 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Barosu, Bediüzzaman Said Nursi’nin mezarının bulunması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Kaynak: Said Nursi'nin kayıp mezarı AİHM'deBarodan Yapılan Yazılı Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;