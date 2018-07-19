Urfa Barosu Konuyu AİHM’e Taşıdı

Barodan Yapılan Yazılı Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;
Şanlıurfa Barosu olarak Merhum Said-i NURSİ’nin kayıp naaşı ile ilgili, mezarının parçalanarak naaşının kaçırılmasının 57. Yıl dönümü olan 12 Temmuz 2017 tarihinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Avukatlık Kanunu’nun 76/1 ve 95/21 fıkralarında belirtilen ve Barolara İnsan Haklarını Savunmak görevini yükleyen sorumluluk ilkesi gereğince suç duyurusunda bulunmuştuk.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın başladığı ilk günlerde hızlı ve etkin bir şekilde soruşturmayı yürütmesine ve bu konuda olayın esasına girip kayıp naaşın yerini bildiğini iddia eden bilgi sahibi bir kişinin ifadesine başvurulması talebimizi aynı gün kabul edip kısa bir süre içerisinde ifadesini almasına rağmen ne yazık ki sonraki süreçte olayın zamanaşımına uğradığını gerekçe göstererek takipsizlik kararı vermiştir.
Bu karara karşı sulh ceza hakimliğine yapılan itirazımızda belirttiğimiz hiçbir husus dikkate alınmadan gerekçesiz bir şekilde itirazımızın reddedilmesi üzerine Şanlıurfa Barosu olarak Said-i NURSİ’nin kayıp naaşı ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmediği ve gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle her iki ihlalin tespiti talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 18 Temmuz 2018 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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