Milletvekili Açanal, Şutso'da 15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi'ni Gezdi

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Z.Gülender Açanal, programı kapsamında geldiği, Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ŞUTSO) Oda Hizmet Binası fuaye alanında ziyarete açılan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezdi..

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, ŞUTSO Oda Hizmet Binası fuaye alanında açılan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan olayların yer aldığı 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini; ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri C.Asuman Yazmacı, Mustafa Direkçi ve Meclis Üyesi Metin Baydar ile gezen, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Z.Gülender Açanal, fotoğrafları yakından inceledi.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Z.Gülender Açanal, sergi gezisinin ardından, ŞUTSO Göbeklitepe Toplantı Salonu'nda Turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşririlen Turizm İstişare Toplantısı'na katıldı.