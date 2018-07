Şanlıurfa’nın Londra’dan, Washington’dan Farkı Yok

BÜYÜKELÇİ SYBİHA: İŞBİRLİĞİ VE ORTAKLIĞA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

VALİ ERİN: ŞANLIURFA’NIN LONDRA’DAN, WASHİNGTON’DAN FARKI YOK

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrıı Sybiha ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.Türkiye ve Ukrayna arasındaki iş ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrıı Sybiha ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Erin ve Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ile bir araya gelen Büyükelçi ve beraberindekilere, Vali Erin tarafından Şanlıurfa’nın tarihi, turistik, tarım ve ekonomik potansiyelleri hakkında bilgi verildi.Ziyaret amaçları hakkında konuşan Büyükelçi Sybiha, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, Şanlıurfa’dan sonra Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman’ı ziyaret edeceklerini söyledi.Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Büyükelçi Sybiha, “İki dost ülkenin temsilcisi olmak büyük bir onurdur. Bölgeniz gerçekten çok güzel bir bölge. Her açıdan farklı özellikleri var ve en önemli özelliği buranın insanı. Bu ziyaretimin asıl amacı olarak ve en önemli sonucu olarak karşılıklı tanışmayı görmek isteriz. Bu bölgeyi Ukrayna’da tanıtmak, Ukrayna’yı da bu bölgede tanıtmak için karşılıklı işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye ülkemiz arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklığa büyük bir önem veriyoruz. Şu an gördüğümüz kadarıyla bu bölge Ukrayna’da yeterince tanınmamış ve değerlendirilememiş. Bütün imkânları hem iş hem de turizm açısından oldukça iyi. Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 1 milyon 250 bin civarındaydı, fakat bu bölgeye ne yazık ki Ukraynalı turist çok gelmiyor. Bu durumu da düzeltmek istiyoruz” dedi.Bölgeye belirli projeler ve somut iş teklifleri ile geldiklerini ifade eden Büyükelçi Sybiha, Eko Avrasya Derneği’nin bu ziyareti organize ettiğini, Ankara’da da birçok faaliyette bulunduklarını söyledi.Ukrayna ile Türkiye arasında çok büyük benzerlikler olduğunu kaydeden Büyükelçi, Ukrayna’da da Şan kelimesinin aynı anlama geldiğini kaydederek, “Gerçekten birbirimize çok yakınız. Bizler, tamamen hizmetinizdeyiz, sizleri Ukrayna’ya davet etmek ve ağırlamak istiyoruz. Dileriz ki işbirliğimiz devam eder ve gelişir” diye konuştu.Şanlıurfa’yı çok dinamik ve gelişen bir şehir olarak görmek istediklerini, bölgenin ve halkın bunu hak ettiğini kaydeden Büyükelçi Sybiha, “Yaptığımız görüşmelerin formalitede kalmasını istemedik ve gördüğümüz samimiyetten dolayı çok mutlu olduk. Şu an Ukrayna ile Türkiye arasındaki işbirliği stratejik ortaklık seviyesine ulaşmış fakat bunun somut bir boyutu olarak ekonomik işbirliği olduğunu görüyoruz. Özellikle bölgeler ve işadamları arası işbirliğinin gelişmesi için bu ziyaretleri çok önemli görüyoruz. Bu açıdan ilginizi çekerse Ukrayna’dan bir partner ili bulabilir, kardeş şehir protokolü imzalayabiliriz” dedi.Şanlıurfa Ziraat Odasında yaptıkları görüşmede, iki ülkedeki çiftçilerin karşılıklı işbirliği yapmasını önerdiklerini ve çiftçilerin karşılıklı ziyarette bulunmasını teklif ettiklerini belirten Sybiha, “İki ülke tarım alanında rakip değil, tersine tamamlayıcı nitelik taşıyorlar. Bugün farklı yerlerde görüşmelerimiz olacak, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edip projelerden bahsedeceğiz. Umarız ki bu açıdan işbirliklerimiz devam edecek. Turizm, iki ülke arasındaki etkileşim açısından çok önemli. Burası bütün insanlık tarihinin sıfır noktası ve peygamberler şehri. Burayı bizim vatandaşlarımızın da görmesini isterim. Bu amaçla farklı turlar yapılabilir, mesela Ukrayna’da bir grup gazeteci veya sosyal medyada çalışanı getirebilir, burada gördükten Ukrayna’da tanıtım yapabilirler” diye konuştu.Şanlıurfa’da yaşayan 550 bin Suriyeliye kapısını açmasının büyük bir erdem olduğunu, Ukrayna’nın içinde de Rusya saldırılarından dolayı yaklaşık 1 milyon 700 bin mülteci olduğunu ifade eden Büyükelçi, “Dolaysıyla ne kadar zor bir durumda olduğunuzu çok iyi anlıyoruz” dedi.Ukrayna’nın özellikle çocuk kardiyolojisi alanında çok gelişmiş sağlık hizmetlerine sahip olduğunu, ihtiyaç olursa Türkiye’deki çocukları Ukrayna’ya götürüp ücretsiz tedavi edebileceklerini söyleyen Büyükelçi Sybiha, Vali Erin’e hitaben, “Sizin şahsınızda Türkiye Cumhuriyetine, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması hususunda verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Tarihçi İbn-i Haldun’un dediği gibi coğrafi zorunluluk diye bir şey var. Komşularınızı değişteremiyorsunuz, biz de onu çok iyi anlıyoruz. Bir çok askerimiz şehit oldu fakat böyle bir zamanda Türkiye’den destek görmekten çok memnun olduk. Özellikle Kırım Tatarlarına yardımlarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.Her iki ülke için barış ve refah dileyen Büyükelçi Sybiha, terörle mücadelede Ukrayna’nın Türkiye’nin yanında olduğunu ve geçen hafta FETÖ ile bağlantılı iki kişinin Ukrayna tarafından Türkiye’ye teslim edildiğini hatırlatarak, ilgi ve alakasından dolayı Şanlıurfalılara ve Vali Erin’e teşekkür etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin ise, Büyükelçi Sybiha ve beraberindeki heyeti Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını ifade ederek, Şanlıurfa’nın tarihi, turistik, tarım ve ekonomik potansiyelleri hakkında bilgiler verdi.Ülkeler arasındaki ekonomik sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla çok sayıda ziyaretçinin bölgeye ve Şanlıurfa’ya geldiğini, Ukrayna’dan ilk defa üst düzey bir ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Vali Erin, Büyükelçi Sybiha’yı ve organizasyonu gerçekleştiren Eko Avrasya Derneği Başkanı Hikmet Eren’i tebrik etti.Şanlıurfa’nın iki milyon nüfusu bulunduğunu ve 500 binden fazla Suriyeli mülteciyi barındırdığını kaydeden Vali Erin, Şanlıurfalıların Suriyeliler ile kardeşçe, bir arada yaşadığını, mülteci durumundaki bu insanlara bazı ülkelerin az da olsa yardımda bulunduğunu ancak masrafların çok büyük bölümünün Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılandığını ifade etti.Şanlıurfa’nın, tarihin sıfır noktası olarak değerlendirilen bir yer olduğunu ve birçok medeniyetin burada yaşadığını hatırlatan Vali Erin, bu medeniyetlere ait çok sayıda tarihi eserin her noktada bulunduğunu söyleyerek, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgiler verdi.Şanlıurfa’nın büyük bir tarımsal ve ekonomik potansiyele de sahip olduğunu aktaran Vali Erin, sulanabilir tarım alanları, ekonomik yatırım imkânları ile Şanlıurfa’nın yatırım yapılabilecek en avantajlı şehirlerden biri olduğunu ifade ederek, ekonominin gelişmesi için hükümetin büyük yatırımlar yaptığını ve destekler sağladığını, Ukraynalı işadamlarının da Şanlıurfa’da yatırım yapabileceklerini dile getirdi.Şanlıurfa’nın turizm alanında da oldukça iyi bir potansiyele sahip olduğunu, geçen yıl 1 milyon turist geceleme sayısına ulaştığını ancak geçmiş yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle turizmde hedeflenen noktaya ulaşılamadığını kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa’nın Londra’dan, Washington’dan güvenlik anlamında farklı olmadığını, aynı huzura sahip olduğunu belirtti.Vali Erin, “Ukrayna ile tarihi geçmişe dayanan birlik ve beraberliğimiz var, çok eskiye dayanan ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanımız ile birlikte son on beş yirmi yıldır daha iyi noktaya taşınan stratejik işbirliğimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ilişkilere bizler de katkı sunabilirsek mutlu oluruz. Şanlıurfa olarak her alanda işbirliğine hazırız. Ukrayna’dan gelecek yatırımcılara ve turistlere kapımız ve gönlümüz açıktır” diyerek, Büyükelçi Sybiha’ya teşekkür etti.Konuşmalardan sonra Büyükelçi Sybiha Vali Erin’e Ukrayna’nın bağımsızlık sembolü olan topuz biblosu takdim ederken, Vali Erin de Büyükelçi ve beraberindekilere İngilizce hazırlanmış Şanlıurfa tanıtım kitabı ve çeşitli hediyeler sundu. Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa’daki temaslarına devam etmek üzere Valilikten ayrıldı.