Urfa’da Kaza; At Arabası İkiye Bölündü

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Sırrın Mahallesinde Meydana Gelen Kazada, Bir Araç At Arabasına Çarptı, Çarpmanın Şiddetiyle At Arabası Ortadan İkiye Bölündü.Kaza, Öğleden Sonra Sırrın Mahallesinde Meydana Geldi.Edinilen Bilgiye Göre; Ters Yönde İlerleyen At Arabasına, Sürücüsü ve Plakası Öğrenilemeyen Bir Otomobil Çarptı. Çarpmanın Etkisiyle At Arabası İkiye Bölünürken, At Arabasının Üstünde Bulunan Kişi Yaralandı.Kazayı Gören Çevredekiler, Hemen 112 Sağlık Ekiplerine Durumu Bildirdi.Kazada Yaralanan 1 Kişi, sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye sevk edildi.Yaralı Şahsın Sağlık Durumunun İyi Olduğu Öğrenildi.Polis Kaza İle İlgili Soruşturma Başlattı.