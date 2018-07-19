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Bu haber 19 Temmuz 2018 19:20:59 Tarihinde eklenmiştir.

Dedaş’tan Urfa’ya Bir Yatırım Daha

Kaliteli Elektrik ve Kesintisiz Elektrik Amacıyla Çalışan Dicle Elektrik, Çalışmalarına Vermeden Devam Ediyor. Dicle Elektrik, Urfa’nın 4 Mahallesine 3,4 Milyonluk Yatırım Yapacak.

Dedaş’tan Urfa’ya Bir Yatırım Daha

Kaliteli Elektrik ve Kesintisiz Elektrik Amacıyla Çalışan Dicle Elektrik, Çalışmalarına Vermeden Devam Ediyor. Dicle Elektrik, Urfa’nın 4 Mahallesine 3,4 Milyonluk Yatırım Yapacak.

Dedaş,2018 Yatırımları Programı Kapsamında, Eyyübiye’ye bağlı Hayati Harrani, Yenice, Yakubiye ve Topdağı mahallelerine toplamda 3,4 milyon TL Yatırım Yapacak. Dicle Elektrik 4 Mahalleye; 831 direk, enerji iletimi için 28 bin 860 metre alçak ve orta gerilim kablosu ile 129 bin 600 metre abone kablosu çekilecek. Daha Sonra Dedaş, Bu 4 Mahallede Direk Üstü Sayaç Panosu Kuracak.

Dicle Elektrik’in Çalışmalarının İlk Etabı Tamamlandı. İlk Etapta Dedaş,40 Dereceyi Aşan Sıçağa Rağmen Çalışmalarını Aksatmayarak, Direk Üstü Sayaç Panolarını Kurdu. Panoların Kurulumunun Ardından 4 Mahalledede, Elektrik Kesintisinin, Azaldığı Gözlemlendi.

Hayati Harrani, Yenice, Yakubiye ve Topdağı Mahalle Sakinleri Dicle Elektrik’e Teşekkür Ederek, Yapılan Çalışmalardan Memnun Olduklarını Dile Getirdiler.
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Ekonomi
Dedaş’tan Urfa’ya Bir Yatırım Daha
Dedaş’tan Urfa’ya Bir Yatırım Daha
Kaliteli Elektrik ve Kesintisiz Elektrik Amacıyla Çalışan Dicle Elektrik, Çalışmalarına Vermeden Devam Ediyor. Dicle Elektrik, Urfa’nın 4 Mahallesine 3,4 Milyonluk Yatırım Yapacak.
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