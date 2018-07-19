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Bu haber 19 Temmuz 2018 17:19:20 Tarihinde eklenmiştir.

Eski Bakan Çelik, Ortaya Çıktı

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Şanlıurfa Eski Milletvekili Faruk Çelik, Bir Süredir Basından ve Gözlerden Iraktı. Çelik, Dün Gece Bursaspor Kampını Ziyaret Etti.

Eski Bakan Çelik, Ortaya Çıktı

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Şanlıurfa Eski Milletvekili Faruk Çelik, Bir Süredir Basından ve Gözlerden Iraktı. Çelik, Dün Gece Bursaspor Kampını Ziyaret Etti.

Eski bakanlardan Faruk Çelik, Afyon'da Bursaspor kampına çıkarma yaptı.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Faruk Çelik, Yeşil Beyazlıların Afyon'da gerçekleştirdiği kampı ziyaret etti.

Bursaspor'un kamp yaptığı otele gelen eski bakanlardan Faruk Çelik, Teknik Direktör Samet Aybaba ve teknik ekiple bir araya geldi. Yeni sezonda sık sık maçlara geleceğini aktaran Çelik, Yeşil Beyazlılara başarılar diledi. 

Faruk Çelik Kimdir?

Faruk Çelik 17 Ocak 1956’da Artvin’de doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi'ni bitirdi. Ardından Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nde iki yıl işletme eğitimi gördü. Lise öğretmenliği, Serbest tüccarlık, yerel bir gazetenin sahipliği ve köşe yazarlığını yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
 
Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği, 60. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.
 
1 Mayıs 2009'da yapılan kabine değişikliğinde, Devlet Bakanlığı'na atanmıştır. XXI, XXII.ve XXIII. Dönem Bursa, XXIV. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve 61. hükümetin Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak kabinede yer almıştır.

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