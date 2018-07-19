Eski Bakan Çelik, Ortaya Çıktı

Faruk Çelik Kimdir?

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Şanlıurfa Eski Milletvekili Faruk Çelik, Bir Süredir Basından ve Gözlerden Iraktı. Çelik, Dün Gece Bursaspor Kampını Ziyaret Etti.Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Faruk Çelik, Yeşil Beyazlıların Afyon'da gerçekleştirdiği kampı ziyaret etti.Bursaspor'un kamp yaptığı otele gelen eski bakanlardanbir araya geldi. Yeni sezonda sık sık maçlara geleceğini aktaran Çelik, Yeşil Beyazlılara başarılar diledi.Faruk Çelik 17 Ocak 1956’da Artvin’de doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi'ni bitirdi. Ardından Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nde iki yıl işletme eğitimi gördü. Lise öğretmenliği, Serbest tüccarlık, yerel bir gazetenin sahipliği ve köşe yazarlığını yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği, 60. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.1 Mayıs 2009'da yapılan kabine değişikliğinde, Devlet Bakanlığı'na atanmıştır. XXI, XXII.ve XXIII. Dönem Bursa, XXIV. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve 61. hükümetin Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak kabinede yer almıştır.