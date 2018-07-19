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Bu haber 19 Temmuz 2018 16:56:37 Tarihinde eklenmiştir.

Acu;Günde 7000 Metreküp Beton Dökülecek

Acu,Gövde Betonu Dökümüne Nezaret Etti.DSİ Genel Müdürü Murat Acu Yusufeli Barajı İnşaatı ve Yusufeli Yeniden Yerleşim alanlarında incelemelerde bulundu.

Acu;Günde 7000 Metreküp Beton Dökülecek

Ziyarette DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren Barajlar ve Hidroelektrik Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Kemal Karakuş, DSİ 26. Artvin Bölge Müdür V. Turan Karagöz ve kontrollük teşkilatı eşlik ettiler.

Genel Müdür Acu ilk olarak Yusufeli Barajı inşaatında incelemelerde bulunarak 10 Temmuz 2018 tarihinde başlayan gövde beton döküm çalışmalarına nezaret etti. İncelemenin ardından çalışmalarının koordine edildiği şantiyeye geçerek düzenlenen toplantıda çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Acu ve beraberindeki heyet ardından Yusufeli ilçesi Yeniden Yerleşim çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu, şantiyede çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı. 

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Murat Acu;

“Bugün ekibimiz ile birlikte tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek ve dünyanın 3. Yüksek barajı olacak ülkemizin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı inşaatımızda ve Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim alanlarında incelemelerde bulunduk.

Bilindiği üzere 10 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.00 ’da Barajımızın gövde beton dökümüne başladık. Bugünde beton döküm çalışmalarına yerinde nezaret ediyoruz. Toplam 4 milyon m3 gövde hacmine sahip barajda günde 7 bin m3 ayda ise 200 bin mbeton dökülmesi planlanıyor. Yapılan programlama da gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu beton programı geleneksel beton barajlarda bir dünya rekoru olarak ülkemizin baraj projelerinde geldiği noktayı gösterecektir. ’dedi.

Yusufeli Barajı ve HES

Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü 558 MW ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon KWh/yıl dır. Enerji yapıları ulaşım tünelleri, Kırma eleme tesisi ile Kablolu vinç hattı kurulumu, Su alma yapısı giriş Santral binası ve Transformatör salonu tavan kemer betonları ile Santral binası, Şalt sahası, Su alma yapısı ve kapak şaftı, Enerji tüneli ve şaftı, Kuyruksuyu tünelleri kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Santral Binası ve Sol Sahil Başlangıç Bloğu kısımlarında beton imalatları devam etmektedir.

Yusufeli Barajı ve HES Projesinde baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmalarına 20 Haziran 2014 tarihinde başlandı. 21 Haziran 2018 tarihinde temel kotuna ulaşılmıştır. Baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmaları yapılırken 75-80 derecelik dik topoğrafyada 485 metreyi bulan kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 440 temel kotunda temel teslimi yapılmıştır.

Bugün itibarı ile artık Yusufeli Barajının gövdesinin yapım aşamasına gelinmiştir. 4 milyon m³ gövde betonunun başlangıcındayız. 440 m kotundan 715 m kotuna yükselecek olan baraj gövdesi 275 m yüksekliği ile Ülkemizin en yüksek barajı olacaktır.

Yusufeli Barajı 100 Katlı Bir Gökdelen Yüksekliğindedir

Yusufeli Barajı 275 m gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesinden 25 m kısadır. Barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir. Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon m³ beton ile Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir.

Günde 7000 Metreküp Beton Dökülecek

Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon m³ beton ile her biri 120 m² 5 katlı 10.000 konut yapılabilir. Yusufeli Barajının tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 600 milyon TL katkı sağlayacaktır. ’dedi. Proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılanacaktır.

Göl Manzaralı Muhteşem Bir Yusufeli İnşa Ediyoruz…

Yusufeli Barajı Türkiye’nin en yüksek barajı olma özelliğini taşıyacak olup barajın suları altında kalacak Yusufeli için, yeni bir şehir inşa ediliyor. İnşası süren yeni ilçe ise göl manzaralı olacak.

Yusufeli ilçesi yeniden inşa edilirken orada yaşayan vatandaşlarımızın fikirlerini yok saymıyoruz. Onların da memnun olacağı şekilde çalışmalarımızı istişare ederek sürdürüyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için öncelik taşımaktadır. Yansıtıcılar ve Sakut Deresi olarak belirlenen yeni yerleşim alanında göl manzaralı muhteşem bir görünüme sahip olacaktır.

Yeni Yusufeli’nin ekonomisiyle, ekolojisiyle, sosyal yapısının daha modern hale gelmesiyle bambaşka bir yerleşim yeri olacaktır. 2018 Temmuz ayı sonu itibarıyla proje genelinde kamulaştırılacak toplam 864 hektar alanın, 610 hektarını kamulaştırılarak, alan bazında yaklaşık yüzde 71’lik gerçekleşme sağladık.

Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri altyapı çalışmaları 2. kısım kapsamında 1. bölgedeki altyapı çalışmaları 2018 Şubat ayı içerisinde tamamlanmıştır. 2. Bölgedeki ve ek gelişme alanındaki kazı çalışmaları ise Ekim 2018’de tamamlanacaktır.

 

Yapılan alt yapı çalışmaları ile Yeni Yusufeli İlçesi Yerleşim Alanı toplamda 143 ha’a çıkarılarak Yeni Yusufeli İlçesinin daha müreffeh bir ilçeye dönüşmesi sağlanmıştır.

3. Bölgede 334 Konut İnşa Ediliyor. Yeniden yerleşim çerçevesinde 3. bölgedeki işlerin 334 adet konut, 6 adet işyeri, 1 adet 24 derslikli lise, 1 adet sağlık ocağı ve ilçe jandarma komutanlığından oluşuyor.

Ada içi düzenleme, temel kazıları ve beton dökme çalışmaları devam ediyor. 31 adet bina, sağlık ocağı, ilçe jandarma komutanlığı ve 24 derslikli lisenin inşaatı devam etmekte, 3 adet bina ise temel aşamasındadır.

1. Bölgede yer alan Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Amirliği, Adliye, PTT Kütüphane, Kapalı Spor Salonu, Cami, Müftülük, Öğretmenevi ve Ortaokul İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin ihalesi 27.06.2018 tarihinde yapılmıştır. Firma sözleşmeye davet edilmiştir.

8 Köy Yeni Yerine Taşınacak.

Köyler için yeniden yerleşim çalışmaları sürüyor. Ön yer seçimi yapılan 8 köyün (Meşecik, Çeltikdüzü, Irmakyanı, Çevreli, Tekkale, Kınalıçam, Yeniköy ve İşhan) yeni yerleşim yerlerinin yerleşime uygunluğu için jeolojik-jeoteknik etüt raporları ve hali hazır harita alımları yapıldı. 7 köy (Irmakyanı, Yeniköy, İşhan, Tekkale, Meşecik, Çevreli ve Çeltikdüzü) yeri yerleşime uygun bulunarak onaylandı. Bu 7 köy için TOKİ tarafından imar planı çalışmaları devam etmektedir.

 Çoruh’ta Taşkın Riskini de Azaltılacak

Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacaktır. Diğer taraftan Çoruh nehrinin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehrinde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır.

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