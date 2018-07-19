Aygün'ün Cenazesi, Viranşehir Morgundan Alındı

Şiwan Perwer Kimdir, Nereli?

Kürt Sanatçı Şiwan Perwer Olarak Bilinen İsmail Aygün’ün Babası, Yunus Aygün’ün Cenazesi Defin Edilmek İçin Morgdan Alınarak, İkamet Ettiği Mahalleye Götürüldü.Öğlen Saatlerinde Aygün’ün Cenazesi Yakınları Tarafından Alınan Cenaze, Cenaze Aracıyla Aygün’ün,Yaşadığı Mahalleye Götürüldü.Cenaze Öğle Namazından Sonra Defin Edilirken,Şuan Yurt Dışında Bulunan Şiwan Perwer,Babasının Cenazesine Katılmadı.Perwer’in Taziyeye Katılıp Katılmayacağı İse Belirtilmedi.Şivan Perwer kimdir, Şivan Perwer, Doğum adı İsmail Aygün‘dür. 23 Aralık 1955 tarihinde Şanlıurfa, Siverek, Sarıdam köyünde ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Aslen Mardin‘in Midyat ilçesine bağlı Keferze köyündendir. Ailesi bazı sorunlar nedeniyle Siverek’e göç etmiştir. Anne Hatice Akgündür ve babası Yunus Aygündür.