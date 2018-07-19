Evdekiler CHP’li Diye İntihara Kalkıştı

Erdoğan İçin İntihar Edeceğim Dedi
Evdekilerin hep CHP’li olduğunu söyleyen Ramazan B. “Ben kendimi buradan aşağıya Recep Tayyip Erdoğan için atacağım. Herkes görsün, duysun” dedi.
Adana’nın yerel televizyonu TVA’da yer alan habere göre; vatandaşların ihbarıyla olay yerine güvenlik, sağlık, CANKUR ekipleri ve dalgıç polisler yönlendirildi.
Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Ramazan B., bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle korkuluklardan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ramazan B., kontrol için hastaneye götürüldü.
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