Urfa’da Korkunç Kaza,1 Ölü 6 Yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde İki Otomobilin Kafa Kafaya Çarpışması Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazasında,1 Kişi Hayatını Kaybederken (Kader Yurdusev), 6 Kişi İse Yaralandı.Kaza Saat 13.00 Sıralarında, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesine Bağlı Ağırtaş Mahallesine Yakın Bir Bölgede Meydana Geldi. Edinilen Bilgiye Göre, 06 BY 0455 plakalı Araç, 27 VG 443 plakalı Araçla çarpıştı. Kafa Kafaya Çarpışan Araçlardan, 06 BY 0455 Plakalı Araç Şarampole Devrildi.Meydana Gelen Kazada, 1 Kişi Hayatını Kaybederken (Kader Yurdusev), 6 Kişi İse Yaralandı.Yaralılar Olay Yerine Çağrılan Ambulanslarla, Yapılan İlk Müdahalenin Ardından Suruç ve Birecik Devlet Hastanesine Kaldırıldı.Yaralıların Tedavisi Devam Ederken,Polis Kaza İle İlgili Soruşturma Başlattı.