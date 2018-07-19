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Bu haber 19 Temmuz 2018 16:15:40 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor'da 4 İmza Birden

Şanlıurfaspor dış transferde forvet Yaser Hacımustafaoğlu, Stoper Onur Demir, orta saha Aykut Akgün ve orta saha Mirkamil Seyidoğlu ile sözleşme imzaladı.

Şanlıurfaspor'da 4 İmza Birden

Şanlıurfaspor dış transferde Pendikspor'dan forvet Yaser Hacımustafaoğlu, Giresunspor'dan Stoper Onur Demir, Eskişehirspor'dan orta saha Aykut Akgün ve Azerbaycan'ın Şuvalan FK takımından orta saha Mirkamil Seyidoğlu ile sözleşme imzaladı.

Sarı Yeşilli ekibin Bolu'da kamp yaptığın otelde yapılan imza törenine Futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük ve basın sözcüsü Murat Şahin katıldı.

Kendilerini sarı yeşilli renklere bağlayan imzayı atan futbolcuların mutlu ve heyecanlı oldukları görüldü.

İmza töreni sonrası açıklama yapan futbolculardan Onur Demir, Şanlıurfaspor'a şampiyonluk yaşamaya geldiğini ifade ederken, Aykut Akgün büyük bir camiada futbol oynamak istiyordum bu yüzden Şanlıurfaspor'u tercih ettim dedi.

Pendikspor'da attığı gollerle adından sıkça sözettiren Forvet Yaser Hacımustafaoğlu ise inşallah gollerime Şanlıurfaspor forması ile devam edeceğim dedi.

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı statüsüne geçen Azeri asıllı futbolcu Mirkamil Seyidoğlu'da burada kendimi kanıtlamak ve başarılı olmak istiyorum diye konuştu.

Şanlıurfaspor kulübü futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük'te şampiyonluğa oynayacak iddialı bir takım oluşturma çabası içinde olduklarını ve bu doğrultuda transferlerine devam ettiklerini belirtti.

Küçük, Öncelikle genç ve yaş ortalaması düşük bir takım kurduklarını belirtirken, eksik mevkilerede nokta transferler yaparak iddialı bir takım kurduk. İnşallah bu sezon amacımıza ulaşacağız dedi.

Basın sözcüsü Murat Şahin ise, Bugün yapılan imza töreni ile 4 futbolcuyu daha kadrolarına kattıklarını ifade etti.
Şahin, kampa başlamadan önce transfer çalışmalarına başlamıştık, kamptada eksik noktalara takviyeler yapıyoruz. Teknik Direktörümüzün belirleyeceği eksik noktalar olursa transferlerimiz devam edecek diye konuştu.

Yaser Hacimustafaoglu Kimdir?

Doğum tarihi/Yaş: 14 Eki 1991 (26)
Doğduğu il:  Trabzon
Uyruğu:  Türkiye
Boyu: 1,90 m
Mevki: Santrafor
Profesyonel kariyeri*
Yıllar                      Takım                   Maç       (Gol)
2007-2009           Kartalspor           13           (1)
2007-2008           → Küçükçekmecespor (kiralık) 15           (3)
2008-2010           Kayserispor        0             (0)
2010-2011           → Karşıyaka (kiralık)      0             (0)
2011-2012           Van Büyükşehir Belediyespor   18           (7)
2012-2014           Anadolu Selçukspor       45           (12)
2014-     1461 Trabzon     33           (14)
Toplam                124         (37)
 

Onur Demir Kimdir?

Doğum Yeri        :              SAKARYA
Doğum Tarihi     :              13 Şubat 1989
Uyruk   :              TC
Boyu: 1,80 m
Mevki: Stoper
Danışman: B&B Sports ...
 

Aykut Akgün Kimdir?

1 kez Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımına çağrılan Aykut Akgün, 1 kez Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımına formasını giymiştir.
 
Uzun süre millî takımlara davet edilmeyen Aykut Akgün, 8 ve 9 Şubat 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya'da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 millî takımı aday kadrosuna davet edildi.
 
9 Şubat 2011 tarihinde Belarus'la oynanan maçta ilk kez Türkiye A2 millî takımı formasını giydi. Bu karşılaşmadan sonra düzenli olarak Türkiye A2 millî takımı için oynamaya başladı.
 
 
Doğum tarihi/Yaş: 18 Eyl 1987    (30)
Doğduğu il:  AlmanyaKarlsruhe
Uyruğu:  TürkiyeTürkiye
Boyu: 1,83 m
Mevki: Önlibero
Danışman: Danışmanı yok
 

Mirkamil Seyidoğlu Kimdir?

Mirkamil Seyidoglu isimli futbolcu 20.02.1996 tarihinde Baku şehrinde ülkesinde dünyaya geldi. Mirkamil Seyidoglu'nun boyu cm'dir. Mirkamil Seyidoglu oynadığı mevkii Orta saha - Orta ofans oyuncusudur.
Doğum tarihi/Yaş: 20 Şub 1996  (22)
Doğduğu il:  AzerbaycanBaku
Uyruğu:  AzerbaycanAzerbaycan
Mevki: On Numara
 
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Spor
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