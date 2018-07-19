Şanlıurfaspor'da 4 İmza Birden

Yaser Hacimustafaoglu Kimdir?

Onur Demir Kimdir?

Aykut Akgün Kimdir?

Mirkamil Seyidoğlu Kimdir?

Şanlıurfaspor dış transferde Pendikspor'dan forvet Yaser Hacımustafaoğlu, Giresunspor'dan Stoper Onur Demir, Eskişehirspor'dan orta saha Aykut Akgün ve Azerbaycan'ın Şuvalan FK takımından orta saha Mirkamil Seyidoğlu ile sözleşme imzaladı.Sarı Yeşilli ekibin Bolu'da kamp yaptığın otelde yapılan imza törenine Futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük ve basın sözcüsü Murat Şahin katıldı.Kendilerini sarı yeşilli renklere bağlayan imzayı atan futbolcuların mutlu ve heyecanlı oldukları görüldü.İmza töreni sonrası açıklama yapan futbolculardan Onur Demir, Şanlıurfaspor'a şampiyonluk yaşamaya geldiğini ifade ederken, Aykut Akgün büyük bir camiada futbol oynamak istiyordum bu yüzden Şanlıurfaspor'u tercih ettim dedi.Pendikspor'da attığı gollerle adından sıkça sözettiren Forvet Yaser Hacımustafaoğlu ise inşallah gollerime Şanlıurfaspor forması ile devam edeceğim dedi.Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı statüsüne geçen Azeri asıllı futbolcu Mirkamil Seyidoğlu'da burada kendimi kanıtlamak ve başarılı olmak istiyorum diye konuştu.Şanlıurfaspor kulübü futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük'te şampiyonluğa oynayacak iddialı bir takım oluşturma çabası içinde olduklarını ve bu doğrultuda transferlerine devam ettiklerini belirtti.Küçük, Öncelikle genç ve yaş ortalaması düşük bir takım kurduklarını belirtirken, eksik mevkilerede nokta transferler yaparak iddialı bir takım kurduk. İnşallah bu sezon amacımıza ulaşacağız dedi.Basın sözcüsü Murat Şahin ise, Bugün yapılan imza töreni ile 4 futbolcuyu daha kadrolarına kattıklarını ifade etti.Şahin, kampa başlamadan önce transfer çalışmalarına başlamıştık, kamptada eksik noktalara takviyeler yapıyoruz. Teknik Direktörümüzün belirleyeceği eksik noktalar olursa transferlerimiz devam edecek diye konuştu.Doğum tarihi/Yaş: 14 Eki 1991 (26)Doğduğu il: TrabzonUyruğu: TürkiyeBoyu: 1,90 mMevki: SantraforProfesyonel kariyeri*Yıllar Takım Maç (Gol)2007-2009 Kartalspor 13 (1)2007-2008 → Küçükçekmecespor (kiralık) 15 (3)2008-2010 Kayserispor 0 (0)2010-2011 → Karşıyaka (kiralık) 0 (0)2011-2012 Van Büyükşehir Belediyespor 18 (7)2012-2014 Anadolu Selçukspor 45 (12)2014- 1461 Trabzon 33 (14)Toplam 124 (37)Doğum Yeri : SAKARYADoğum Tarihi : 13 Şubat 1989Uyruk : TCBoyu: 1,80 mMevki: StoperDanışman: B&B Sports ...1 kez Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımına çağrılan Aykut Akgün, 1 kez Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımına formasını giymiştir.Uzun süre millî takımlara davet edilmeyen Aykut Akgün, 8 ve 9 Şubat 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya'da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 millî takımı aday kadrosuna davet edildi.9 Şubat 2011 tarihinde Belarus'la oynanan maçta ilk kez Türkiye A2 millî takımı formasını giydi. Bu karşılaşmadan sonra düzenli olarak Türkiye A2 millî takımı için oynamaya başladı.Doğum tarihi/Yaş: 18 Eyl 1987 (30)Doğduğu il: AlmanyaKarlsruheUyruğu: TürkiyeTürkiyeBoyu: 1,83 mMevki: ÖnliberoDanışman: Danışmanı yokMirkamil Seyidoglu isimli futbolcu 20.02.1996 tarihinde Baku şehrinde ülkesinde dünyaya geldi. Mirkamil Seyidoglu'nun boyu cm'dir. Mirkamil Seyidoglu oynadığı mevkii Orta saha - Orta ofans oyuncusudur.Doğum tarihi/Yaş: 20 Şub 1996 (22)Doğduğu il: AzerbaycanBakuUyruğu: AzerbaycanAzerbaycanMevki: On Numara