600 İşçi Zehirlendi. Yemek Firması, Şikayetler Psikolojik Dedi

Numuneler Bakanlığa Gönderildi

Aliağa'daki Star Rafinerisi'nin şantiyesinde gece vardiyasında çalışan 1500 işçiye, köfte ve çorbadan oluşan yemek verildi. İşçilerden 600’ü sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle rafineriye çağrılan ambulanslarla Aliağa, Çiğli, Bornova ve Menemen devlet hastanelerine kaldırıldı.İşçilerden 400'üne ayakta müdahale edilirken, 200 işçinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Menüdeki yemeklerden alınan numuneler, incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gönderildi.Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.