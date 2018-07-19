Tacizci, Ağza Alınmayacak Küfürlerle Mahallede Terör Estirdi

Ağza Alınmayacak Küfürler Etti

Kadınların kapısına Not Bırakıyor

Araya Giren Genç Çocuğu Zor Kurtardılar

İstanbul Kadıköy/Yeldeğirmeni'nde oturan ve çevresindeki kadınları taciz eden şehir eşkıyasının görüntüleri yayındı. 5 yıldır bulunduğu mahallede sorunlar çıkaran, kadınları taciz eden, küfürler savuran şahısın hakkında emniyet tarafından hiçbir işlem yapılmaması çevre sakinlerini çileden çıkardı.Çevre sakinleri tarafından sürekli tacize uğrayan ve ağza alınmayacak küfürler savuran adam polise şikâyet edildi. Polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan adam yine aynı mahallede bir kadına ağza alınmayacak küfürler ederken görüntülendi.Serbest bırakıldıktan sonra mahallede bağırıp çağıran adam kendisini polise şikâyet edene küfürler savurdu. Aynı yerde bulunan bir kadınla ağız dalaşına giren şahıs, kadının çocuklarının yanında kadına ağza alınmayacak küfürler ederek; “Ben bu zamana kadar seni rahatsız ettim mi? Kapına geldim mi? diye sorması üzerine kadın; “Evet kapıma geldin, hatta not bıraktın” diyerek karşılık verdi. Bunu duyan küfürbaz şahıs küfür etmeye devam etti.Şehir eşkıyası serbest bırakıldıktan sonra 5 yıldır terör estirdiği mahallede yine olay çıkardı. Çevre sakinlerine “Kim beni şikâyet etti?” diyerek olay çıkardı. Olay sırasında kadının üstüne yürüyen şahsı durdurmak için araya giren genç bir çocuk, şehir eşkıyasından dayak yedi. Kadının üstüne yürüdüğünü ve ona ağza alınmayacak küfürler ettiğini görünce dayanamayıp durdurmaya çalışan genç çocukla şahsı çevredekiler ayırdı.Yel değirmeni Mahalle sakinleri “Suç işleme potansiyeli çok yüksek bu şehir eşkıyasını teşhir ederek olası bir faciaya engel olalım.” diyerek görüntülerin yayılması gerektiğini ifade etti.