Şanlıurfa'da Saldırıya Uğrayan Doktorun Son Durumu Belli Oldu

Şanlıurfa’da Darp Edilen Doktor Olayı

Vali Erin Doktoru Ziyaret Etti

Orası Yoğun Bakım Ünitesi Değil

Şanlıurfa’da Abdulkadir K. isimli şahıs tarafından kafasına fayansla vurulup yoğun bakıma alınan doktorun son durumu belli oldu.Türkiye gündemine bomba gibi düşen olayda Abdulkadir K. isimli şahıs, yüksek ateş şikayetiyle çocuğunu acil servise götürdü. Sağlık çalışanları, çocuğun ateşini düşürmek için müdahale etti. Doktorların çocuğuyla yeteri kadar ilgilenmediğini iddia eden Abdulkadir B. ile Dr. Bahattin Ahmet Yalçın arasında tartışma yaşandı. Bu sırada eline fayans alan Abdulkadir K., keskin ucuyla doktorun başına vurdu. Kafası yarılan doktor ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan doktor ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından duyumlar alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yoğun bakımda olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ı ziyaret etti. Erin’in ziyareti sırasında çekilen görüntülerde baygın halde uyuduğu görülen doktorun bir süre sonra arkadaşları tarafından yine aynı yerde, normal hastane odasında çekilen fotoğrafından gülücükler atması sosyal medyada ikilemlere neden oldu.Doktorun sağlık durumunun iyiye gitmesi sevindirirken yoğun bakımlık bir saldırı olmadığı insanların çok abarttığı yönünde yorumlar geldi. Sosyal medyada fotoğrafları gören vatandaşlar; “Yoğun bakımda günlerce kalan hastalar var. Doktorun çok önemli bir şeyi yokmuş ki dünkü müdahalenin hemen ardından uyanabildi. Görüntülerdeki yer yoğun bakım ünitesi değil, normal hasta odası. Bazı şeyler çok abartılıyor.” diye yorumda bulundular.Edinilen bilgilerde Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın sağlık durumunun iyi olduğu yönünde.