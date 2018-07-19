Saldırganın Eşi Konuştu, Sizin Çocuğunuz Olsaydı Aynısını Yapmaz Mıydınız?

Şanlıurfa’da doktora saldırıp komalık eden şahsın eşi hastanede olay çıkardı. Eşinin polisler tarafından tutuklandığını gördükten sonra bağırıp çağıran kadın “Kimse benim çocuğumla ilgilenmedi. Çocuğumun ateşi 45 derece havale geçiriyor.” dedi.Doktor Kahve İçiyorSaldırganın eşi “Çocuğumun eşi vardı. Biz de hastaneye getirdik. Çocuğun ateşi 45 dereceydi. 45 derece ateşi olan bir çocuk havale geçirir. Doktor gelip bir serum bağladı ve kahve içmeye gitti.” dedi.Çocuğuyla ilgilenmediği gerekçesiyle eşinin başında vurduğunu ve tutuklandığını gördükten sonra etrafa saldıran kadın, “Doktorun hiçbir şeyi yok. rapor alabilsindiye yoğun bakıma yatırdılar” yorumunda bulundu. Etrafındaki inşaların kendisini sakinleştirmesine müsaade etmeyen kadın başhekimle konuşmak istiyorum diyerek bağırmaya başladı.Şanlıurfa’da Doktora SaldırıSaldırganın Eşi Konuştu; Doktorun Hiç Mi Suçu Yok?Diğer doktorların kadına; “Senin çocuğun sağlıklı. Hiçbir şeyi yok. Şu an şov yapıyorsun” demesi üzerine daha da sinirlenen kadın; “Ben şov yapmıyorum yaralı olan doktorla görüştürün beni. Eşim doktoru dövdü ama neden dövdü? Doktorun hiç mi suçu yok?” dedi.Yaşanan bu korkunç olayda kendilerini savunmak için ellerinden geleni yapan kadın başarılı olamayınca söylediği sözler şok etkisi yarattı “Sizin çocuğunuza da olsa aynısını yapmaz mıydınız?”